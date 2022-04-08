突拋中正紀念堂轉型方案　蔣萬安建議：朝「台灣建設紀念館」發展

位於台北的中正紀念堂是為紀念已故前中華民國總統兼國民黨總裁蔣介石而興建，不過國民黨立委蔣萬安周五（8日）突然拋出，要將中正紀念堂歷史定位朝「台灣建設紀念館」發展。



周四（7日），中正紀念堂一樓常設廳展出《自由的靈魂V.S獨裁者：台灣言論自由之路》。蔣萬安周五在立法院被問及是否認為這有針對性時表示，兩位蔣總統（蔣介石、蔣經國）在保衛中華民國，推動台灣發展的歷史軌跡上有不可抹滅的貢獻，是所有台灣民眾認知跟有目共睹，又指過去冷戰架構下，二人兼負起包括建設台灣、 壯大台灣、保衛台灣的使命，而這也是目前台灣不分黨派努力的方向。

他還表示，應以更高的視野及未來性觀點，來看待中正紀念堂歷史定位，並建議可朝向台灣建設紀念館的方式發展，以此紀念過去70年台灣各個族群、世代努力貢獻的成果。對於是否納入前總統陳水扁和馬英九，他稱不只是領導人，每個族群，包括榮民、加班廠的女工、文化上的無名英雄都應紀念，彰顯其對台灣的貢獻。

中正紀念堂轉型問題備受關注。（資料圖片）

矗立於台北市中心的中正紀念堂1980年落成以來即成為當地重要地標與觀光景點之一。但由於帶有歌頌蔣介石的色彩，自解嚴後其存廢就成為藍綠爭執不休的議題。

蔡英文上台後，成立平反國民黨白色恐怖和清除國民黨威權時期象徵的機關「促進轉型正義委員會」，中正紀念堂的轉型也成為重點。去年9月8日，民進黨政府公佈方案，未來將中正紀念堂改造成「反省威權歷史公園」，除了移除堂體大廳的蔣介石銅像，還計劃改造整個中正紀念堂的空間規劃，表示要破除原本空間存在的「崇拜、仰望視角」。