「台獨教父」彭明敏離世　享年98歲　曾競選總統惜敗給李登輝

前總統府資政彭明敏離世，享耆壽98歲。 彭明敏為台灣高雄人，國立台灣大學退休教授，1996年彭明敏曾代表民進黨參選1996年中華民國總統，由於彭明敏在台獨運動中的代表性地位，很多人稱他為「台獨教父」。



彭明敏一生可說是轟轟烈烈，家中是醫生世家的他，1923年出生於日治時代，大學時遠赴日本東京帝國大學攻讀政治，期間因遇到太平洋戰爭爆發，1944年直奔日本長崎投靠兄長，怎料途中船隻遭美軍轟炸，因此失去左臂。

彭明敏為法國巴黎大學博士。曾任最年輕的台大政治系主任、中華民國駐聯合國代表團顧問、1963年當選首屆十大傑出青年。1964年與謝聰敏和魏廷朝共同起草著名的「台灣自救運動宣言」，也因此宣言而被國民黨政府判刑八年，並於1970年在特務的監視下逃離台灣、抵達瑞典，在海外流亡了二十餘年。1992年台灣民主化後返台。

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彭明敏在台大時期，與同樣自日本帝國大學肄業的李登輝、楊鴻游成為密友，當時三人每個禮拜都會吃一次飯。彭明敏回憶當論及時政時他談台獨，李登輝則批評糧食局長李連春以「肥料換穀」政策，剝削農民太甚，但似對一般政治較無興趣。畢業後，彭明敏出國留學後返台任系主任，李登輝出任農復會技正。

彭明敏和李登輝在台大讀書期間就是每星期見面吃飯的密友。彭在法國獲國際法博士學位後回到台灣，蔣經國親自到基隆港迎接他，他成為台大最年輕的教授和政治系主任，被任命為中華民國「十大傑出青年」、並成為中華民國駐聯合國代表團顧問。

彭明敏1996年參選總統，最後輸給李登輝。（Facebook / 財團法人彭明敏文教基金會）

1988年1月，蔣經國逝世，彭明敏好友李登輝繼任為首位台灣人總統。1990年2月，當李登輝正在面對國民黨保守勢力所困時，彭明敏於紐約召開記者會，呼籲大家支持李登輝，讓他有機會推動理想，這個舉動不僅在國內引起注意，也在海外引起正反不同評價。

面對部分反對人士對彭的不諒解，彭明敏仍公開為李登輝辯護，他堅持「現在在台灣，除了李登輝，沒有選擇的餘地，李登輝的本錢是人民對他的肯定，不選他當總統，也沒有別人」。彭明敏於1992年11月返台，結束23年流亡生涯，並且在民進黨的多次造勢場合中都引起全場的轟動。

1993年縣市長選舉，彭明敏跨海為澎湖縣長候選人高職澎助選，1994年台北市長選舉，彭明敏為台北市長候選人陳水扁助選，認為要選給有魄力的年輕人，才能改變台北市政。同年，他也成立彭明敏文教基金會，出任董事長。

1996年彭明敏曾代表民進黨參選中華民國總統選舉，與現任駐日代表謝長廷搭配，但最後敗給「李連配」前總統李登輝與前副總統連戰。李登輝當選民選總統後，曾邀彭明敏做總統府資政，彭拒絕，直到綠營執政，他才答應陳水扁總統的邀請。

彭明敏的最廣為人知的是1964年與兩名學生發表《台灣人民自救宣言》，痛批國民黨，呼籲台灣「制定新憲法、建立新國家、加入聯合國」。這15個字方針奠定了台灣的未來和方向。

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