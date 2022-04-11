佩洛西確診　美中台關係擋煞

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將率團訪台的新聞，4月7日在日本媒體率先披露後，一時間震動兩岸，除了台媒大肆報道睽違25年再有美國政府第三號人物訪台外，台灣官方樂見其成的態度昭然若揭，北京則是一本正經，中國外交部長王毅直接表態，警告美方行為踩踏一中紅線，「將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號。」

然而，佩洛西或將大剌剌訪台的政治風暴，不過一天的時間即在佩洛西驚傳確診新冠肺炎的狀態下，倏忽煙消雲散，原先「磨刀霍霍」的亞洲之行確定延後。

美國眾議院議長佩洛西（右二）2022年4月7日公布自己確診新冠肺炎，此前她在5日於白宮東廳舉行、有關《患者保護和平價醫療法案》的活動上親吻美國總統拜登面頰（右三）。同場人士還有副總統賀錦麗（左二），白宮稱拜登檢測結果呈陰性。（AP）

無須贅言，在新冠肺炎疫情時代下，任何個人的確診都是不幸的，佩洛西確診一事也是如此，然而間接導致其亞洲行、尤其擱置訪台行程，對於近年枕戈待旦的美中關係，乃至於兩岸關係而言，短期來說不可謂「不幸中的大幸」。

在台日媒體熱議與民進黨政府推波助瀾下，佩洛西在烏俄酣戰的同時高調訪問亞洲，其不避諱北京反感「順道」訪台，更添具挑釁意味，台灣方面也樂於宣傳美台關係友好再上層樓。台灣政府的「竊喜」並非沒有來由，佩洛西在國際局勢詭譎的此刻以現任眾議長身份訪台，就是要做一場政治大秀的目的十分明確，是否能為台灣安全帶來明確保障，亦或是為「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）帶動實質推進都不重要，畢竟對心神不寧的台灣來說，「人來了才是最重要的」——尤其相較於25年前，前次時任美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台，在彼時美國府院朝野分治下，金瑞契訪台甚有美國國內政治對抗的延伸意義，但如今佩洛西與美國總統拜登（Joe Biden）同屬民主黨，行動本質是分進合擊打台灣牌制中，民進黨政府自然打蛇隨棍上。

台灣總統府透過發言人張惇涵回應佩洛西暫緩訪台一事，稱佩洛西議長是台灣的堅定好友，蔡英文向佩洛西議長致上來自台灣的真摯關心，並祝福她早日康復，圖為蔡英文日前會見AIT處長孫曉雅。（Facebook@總統府發言人）

儘管最終佩洛西還是「被迫」暫緩了亞洲暨訪台行程，但觀察從消息一出的7日當天，中國大陸上至外交部，下至媒體、政論大V齊聲警告的力度，芸芸言論在佩洛西不成行之後回看，料想能為美國政府帶來日後行動上的「再斟酌」。

在佩洛西訪台消息流出後，中國外長王毅與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通電話時表示，直指美國眾議院此舉是在台灣問題上公然踩踏「一個中國」紅線，如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。中國外交部發言人趙立堅則稱，如果佩洛西訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

3月7日，中國大陸十三屆全國人大五次會議在北京人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答記者提問。他在會中三度提及台灣問題，再次申明中方在台灣問題上的原則、立場和態度。（新華社）

前環球時報總編輯胡錫進也火速發文，明白主張若佩洛西訪台為真，北京這一次不能退讓，而要使出恰當、充足的力量迎頭予以回擊，給美台劃清底線，甚而建議大陸方面採取「前所未有的行動」，讓佩洛西的訪問無法正常進行，諸如宣佈佩洛西訪台當天關閉台灣上空，實施禁飛，以及派遣解放軍戰機當天飛越台灣本島，「既可從海峽方向自西向東飛越，也可從佩洛西乘坐飛機入島的方向飛越」，「如果台軍對解放軍戰機開火，解放軍應擊落台機，或對發射導彈的台軍基地實施摧毀性打擊」。

雖然胡錫進過往言論常被虧諷「大言不慚」，每每口誅筆伐不遺餘力，但綜觀北京官方到民間激昂排斥，乃至可為此不惜一戰的叫戰過程，相當程度明確化北京視此為不可僭越的紅線。與此同時，也「幸得」佩洛西因病暫緩行程，一方面解除了北京如何將警告落實到政治具體的為難，另一方面也「假處分」美國，立場站穩後，釋放了美國政府此一時作罷，彼一時當有好自為之的領悟。

當然，佩洛西暫緩出訪不過是解除了一場美中台三邊關係的山雨欲來，絲毫無改美中台三方既有的博奕關係，足以稍嫌寬慰的，不過是暫時免去了一記多方衝突再惡化的加速器，美國政府能否藉此「暫停鍵」審時度勢、懸崖勒馬，不迫切反覆攤開台灣牌直到用爛為止，不僅考驗拜登政府智慧，也攸關了美國秩序的穩定。事實上，北京已然表明不退卻於衝突教訓，同時也積極喊話美國必合乎「規矩」，底線態度十足明確，後續端看拜登如何回應。至於台灣方面的各種情緒變化則是末梢神經，既然無法尾巴搖狗，自然不足以為道。