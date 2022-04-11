佩洛西確診 美中台關係擋煞
美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將率團訪台的新聞，4月7日在日本媒體率先披露後，一時間震動兩岸，除了台媒大肆報道睽違25年再有美國政府第三號人物訪台外，台灣官方樂見其成的態度昭然若揭，北京則是一本正經，中國外交部長王毅直接表態，警告美方行為踩踏一中紅線，「將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號。」
然而，佩洛西或將大剌剌訪台的政治風暴，不過一天的時間即在佩洛西驚傳確診新冠肺炎的狀態下，倏忽煙消雲散，原先「磨刀霍霍」的亞洲之行確定延後。
無須贅言，在新冠肺炎疫情時代下，任何個人的確診都是不幸的，佩洛西確診一事也是如此，然而間接導致其亞洲行、尤其擱置訪台行程，對於近年枕戈待旦的美中關係，乃至於兩岸關係而言，短期來說不可謂「不幸中的大幸」。
在台日媒體熱議與民進黨政府推波助瀾下，佩洛西在烏俄酣戰的同時高調訪問亞洲，其不避諱北京反感「順道」訪台，更添具挑釁意味，台灣方面也樂於宣傳美台關係友好再上層樓。台灣政府的「竊喜」並非沒有來由，佩洛西在國際局勢詭譎的此刻以現任眾議長身份訪台，就是要做一場政治大秀的目的十分明確，是否能為台灣安全帶來明確保障，亦或是為「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）帶動實質推進都不重要，畢竟對心神不寧的台灣來說，「人來了才是最重要的」——尤其相較於25年前，前次時任美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台，在彼時美國府院朝野分治下，金瑞契訪台甚有美國國內政治對抗的延伸意義，但如今佩洛西與美國總統拜登（Joe Biden）同屬民主黨，行動本質是分進合擊打台灣牌制中，民進黨政府自然打蛇隨棍上。
儘管最終佩洛西還是「被迫」暫緩了亞洲暨訪台行程，但觀察從消息一出的7日當天，中國大陸上至外交部，下至媒體、政論大V齊聲警告的力度，芸芸言論在佩洛西不成行之後回看，料想能為美國政府帶來日後行動上的「再斟酌」。
在佩洛西訪台消息流出後，中國外長王毅與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通電話時表示，直指美國眾議院此舉是在台灣問題上公然踩踏「一個中國」紅線，如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。中國外交部發言人趙立堅則稱，如果佩洛西訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。
前環球時報總編輯胡錫進也火速發文，明白主張若佩洛西訪台為真，北京這一次不能退讓，而要使出恰當、充足的力量迎頭予以回擊，給美台劃清底線，甚而建議大陸方面採取「前所未有的行動」，讓佩洛西的訪問無法正常進行，諸如宣佈佩洛西訪台當天關閉台灣上空，實施禁飛，以及派遣解放軍戰機當天飛越台灣本島，「既可從海峽方向自西向東飛越，也可從佩洛西乘坐飛機入島的方向飛越」，「如果台軍對解放軍戰機開火，解放軍應擊落台機，或對發射導彈的台軍基地實施摧毀性打擊」。
雖然胡錫進過往言論常被虧諷「大言不慚」，每每口誅筆伐不遺餘力，但綜觀北京官方到民間激昂排斥，乃至可為此不惜一戰的叫戰過程，相當程度明確化北京視此為不可僭越的紅線。與此同時，也「幸得」佩洛西因病暫緩行程，一方面解除了北京如何將警告落實到政治具體的為難，另一方面也「假處分」美國，立場站穩後，釋放了美國政府此一時作罷，彼一時當有好自為之的領悟。
當然，佩洛西暫緩出訪不過是解除了一場美中台三邊關係的山雨欲來，絲毫無改美中台三方既有的博奕關係，足以稍嫌寬慰的，不過是暫時免去了一記多方衝突再惡化的加速器，美國政府能否藉此「暫停鍵」審時度勢、懸崖勒馬，不迫切反覆攤開台灣牌直到用爛為止，不僅考驗拜登政府智慧，也攸關了美國秩序的穩定。事實上，北京已然表明不退卻於衝突教訓，同時也積極喊話美國必合乎「規矩」，底線態度十足明確，後續端看拜登如何回應。至於台灣方面的各種情緒變化則是末梢神經，既然無法尾巴搖狗，自然不足以為道。