「佩洛西訪台」暫時擱置　中美台海鬥爭繼續升級

美國國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)辦公室4月7日表示,佩洛西COVID-19新冠病毒檢測結果陽性,目前無症狀,但將遵循美國疾病控制中心的政策進行隔離,暫時推遲其亞洲行程。據報「佩羅西將於4月10日訪問台灣」的行程也因此擱置。

這場虛驚源自4月7日一早台灣《聯合報》轉引日本富士新聞網(FNN)的一篇報道,報道稱美國國會議長佩洛西將在4月10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後,調整行程訪問台灣,以紀念《與台灣關係法》簽署43周年。報道還指出,俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動後,造成各方「中國大陸以武力改變台海現狀」的擔憂,台海局勢成為矚目焦點,美國政府為表明對台灣的支持,緊急決定調整行程,原定訪韓國的計劃因訪問台灣而取消。

這一消息傳出後立刻引發兩岸關注。因為佩羅西是美國第三號政治人物,同時又和拜登政府一樣同為民主黨陣營,她如果訪問台灣,不僅會成為1997年美國眾議院議長金里奇(Newt Gingrich)訪台以來時隔25年的首次,對中美關係和兩岸局勢的影響也會比彼時更具破壞效應。所以國台辦發言人當日在回答記者提問時表示,如果佩洛西訪問台灣,中國「絕不姑息」,「將堅決回擊」。

2022年4月5日,佩洛西與拜登在白宮《平價醫療法案》活動上行親吻禮。4月7日佩洛西發言人宣佈其確診新冠肺炎。(AP)

分析也普遍認為,鑑於台灣在中美關係中的關鍵地位和佩羅西的特殊身份,考慮到中美兩國領導人習近平與拜登又在3月剛剛舉辦視像通話,拜登在通話時還向中方重申了美方「四不一不願」的承諾(「不尋求同中國打『新冷戰』,不尋求改變中國體制,不尋求通過強化同盟關係反對中國,不支持『台獨』,無意同中國發生衝突」),如果佩羅西訪問台灣成行,那麼就當真應了習近平彼時對拜登的隱晦批評*。中美原本已稀薄的互信將進一步崩潰,中美關係也會立刻響起警鈴,中國不僅會對美方做出強烈回應,很可能還會針對台灣發起「有限而堅定」的懲罰性軍事行動。

注:習近平在3月18日的通話中向拜登表示,中美關係在拜登任內「反而遭遇了越來越多的挑戰」,特別是「美國一些人」向「台灣」勢力發出錯誤信號,指這一些人「沒有落實我們兩人達成的重要共識,也沒有把總統先生的積極表態落到實處」。



所以,佩羅西因新冠檢測陽性而推遲亞洲行程的決定,暫時為即將在台海引爆的炸彈拆除了引線,台海相關各方都可暫鬆一口氣。

不過,佩羅西的訪台行程雖然暫時擱置,中美圍繞台灣的博弈卻不僅不會平息,以後反而會繼續升級。

習近平3月18日晚間與拜登視訊通話。習近平表示,台灣問題如果處理不好,將會對兩國關係造成顛覆性影響;拜登重申美國不尋求與中國打新冷戰,不支持台獨,無意與中國發生衝突,美方願同中方坦誠對話,加強合作,堅持一個中國政策,有效管控好競爭和分歧,推動美中關係穩定發展。(新華社)

隨着中國持續崛起與國家利益邊界擴張外移,美國的戰略焦慮在持續上升,深挖並利用台灣這個地緣棋子,將其實質性納入「印太戰略」體系,在戰略上打壓中國已經成美國對華戰略的重要構成部分。自中美建交後的絕大多數年份,美國政府都把中美「三個公報」作為處理中美關係的指針,即便是在對台灣部分同時依照《與台灣關係法》和「六項保證」,也一直奉行「一個中國」政策。

但是,自中美關係全面崩壞以來,美國一直在不斷提升與台灣的官方關係,迄今已在多個國內法案上將台灣放到了實質盟友地位。美國在1982年8月17日的第三份聯合公報裏寫明「無意侵犯中國的主權和領土完整,無意干涉中國的內政,也無意執行『兩個中國』或『一中一台』政策」(reiterates that it has no intention of infringing on Chinese sovereignty and territorial integrity, or interfering in China's internal affairs, or pursuing a policy of "two Chinas" or "one China, one Taiwan."),但美國政府如今的對台關係卻越發與相關承諾相矛盾。

3月15日,美國國會還通過了新撥款法案,法案規定,美國所有政府出版物不允許把台灣在顏色上標註為中國的一部分,否則就屬違法,這就等於是在國內法的層面,開始公開往「一中一台」的方向定義形塑。再進一步結合這幾年以來華盛頓在台灣問題上的具體行為,可以發現無論在對外政策還是在外交實踐層面,美國都已經徹底掏空了「一中」政策。

此外,更危險的是,在美國國內還有一股對華政策更強硬的勢力,一直在主張並推動中美徹底「脱鈎」,希望推動中美進入新冷戰格局,從而徹底扼殺中國發展帶來的結構性安全威脅。

針對習近平2019年1月2日《告台灣同胞書》發表40周年的談話,蔡英文回應稱,台灣始終未接受「九二共識」,亦不會接受「一國兩制」,並於4日在Facebook展示「反一國兩制」口號多語言版本。圖為附帶「台獨」旗幟的台語版本。(Facebook@tsaiingwen)

從拜登對中美關係的「競爭性」定義,以及烏克蘭戰爭爆發後主動尋求和中國進行視頻通話,希望爭取中國不要徹底倒向俄羅斯,不向俄羅斯提供武器援助就可以看出,拜登雖然繼承了特朗普的中國政策並揉入了聯合盟友體系一起遏制中國的想法,但是至少他並不樂見中美徹底決裂。但是美國內部的新保守主義勢力卻是另外一種認知。他們一直在推動把中俄捆綁「打包」推到整個西方國家的對立面,與中俄完成「硬脱鈎」,推動世界進入「新冷戰」狀態,為此即便是爆發熱戰也在所不惜,而台灣,正是他們認為可以達成這一目的的最方便的棋子。

除了上述美國的因素,台灣方面,台獨也已成社會主流意識形態,統派已經被嚴重污名化和邊緣化失去了對台獨的道德與政治制約能力。與之相反,民進黨以及一些更激進的台獨政黨與政治人物,卻正仰賴美國中國外交戰略變化產生的政治空間,在島內向台獨的方向不斷掘進。由此而招致的大陸方面的政治或軍事回應,也必將成為中美之間的一個危險因素。

對中國大陸,隨着國家崛起,完成國家統一也已經成為一個國家戰略目標,被列入了中國共產黨的十九大政治報告,並且提出了時間表和路線圖。另外就中國領導人習近平個人而言,他在上任之初也明確表示「台灣問題不能一代代拖下去」,2019年他又提出了「兩制台灣方案」的說法,在台灣問題上的進取心非常明確。一般認為,習近平是一個致力於完成國家統一的領導人,在他接下來的五到十年或更長時間的任期內,必然會在統一問題上發力,致力於完成這一歷史任務。

因為上述結構性原因,在中美台三方都不斷向彼此「切香腸」的過程中,三者圍繞台灣發生的衝突必然會越來越頻繁,越來越難以化解。體現在中美之間,兩國圍繞台灣展開的博弈必然會繼續升級。所以佩羅西訪台新聞引發的虛驚只是一個提醒,它的唯一價值在於告訴我們,中美圍繞台灣攤牌的那一天,隨時可能突然到來。