美國眾議長佩洛西計劃訪台　王毅：公然踩踏「一個中國」紅線

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）原本計劃出訪亞洲，當中包括可能訪問台灣，但她4月7日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），令這次亞洲之旅延期。對於佩洛西的訪台計劃，中國外長王毅指這是對中國主權的挑釁，揚言北京方面會作出回應。



王毅7日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通話時指出，目前國際局勢動蕩加劇，美國在烏克蘭問題上強調尊重一國主權和領土完整，但在台灣問題上卻公然踩踏“一個中國「紅線」，形容這是赤裸裸的雙重標準。

他認為美國國會眾院議長佩洛西作為一國政要，如明知故犯竄訪台灣，將是對中國主權的惡意挑釁及粗暴干涉中國內政，對外發出極其危險的政治信號。他指出如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。

日本富士新聞網（FNN）也報道，美國眾議院議長佩洛西擬在4月10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

針對有記者就佩洛西可能訪問台灣的報道提問，中國外交部7日表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，又指如果佩洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，中方堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。