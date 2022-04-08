台灣疫情｜增384本土個案再創今年新高　陳時中料高峰持續到6月底

台灣中央流行疫情指揮中心今日（8日）公布，當地新增507宗新冠肺炎確診病例，包括384宗本土個案及123宗境外輸入，本土個案再創今年單日新高。



新增本土病例為187宗男性、197宗女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於3月27日至今日，其中185宗為無症狀感染。地區分佈方面，為新北市146宗，高雄市58宗，台北市54宗，基隆市31宗，桃園市25宗，花蓮縣24宗，新竹縣9宗，新竹市8宗，屏東縣7宗，宜蘭縣及台南市各5宗，台中市4宗，雲林縣3宗，苗栗縣2宗，嘉義市、彰化縣及台東縣各1宗。相關疫情調查持續進行中。

至於境外輸入為67宗男性、56宗女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別來自印尼（12宗）、越南（11宗）、新加坡（3宗）、英國、韓國、法國（各2宗）、柬埔寨、加拿大、菲律賓、美國、香港、泰國、帛琉（各1宗），另84宗調查中。

指揮官陳時中預料，疫情1至2個月達最高峰，且持續到6月底。他曾表示，清零已經是不可能，必然走向與病毒共存，後續將與教育部檢討停課標準，縮小匡列範圍，並從新北試辦輕症在家隔離措施。

不過疫情監測組組長、疾管署長周志浩表示，經與醫界開會，大家認為與病毒共存是不適合的字眼，現在減災或有效控制輕症病例都是好的務實說法。陳時中則稱，原因是怕說與病毒共存就會整個放鬆，但當局不會如此，目前是輕症有效管理、有效減災。