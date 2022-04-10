台灣武德宮因放鞭炮200人混戰　一男偷開警車辯稱「鎮壓暴亂」

雲林縣北港武德宮前廣場昨日（9日）下午2時許發生嘉義市與彰化縣的陣頭因燃放鞭炮引發鬥毆，場面混亂，後來何姓男香客駕駛未上鎖的警車衝進現場，何男供稱，用意是要鎮壓暴亂場面，隔開雙方信眾平息紛爭。

警方連夜逮捕16人到案，其餘涉案者查緝中，全案依聚眾鬥毆罪移送法辦，檢方諭令3萬到10萬元不等金額交保。



據中央社報道，台灣雲林縣警察局周日（10日）發稿指出，北港武德宮廟前廣場昨日下午下午2時23分左右，發生鬥毆事件，起因為一方燃放鞭炮，不慎引燃至另一方轎裙，導致彰化、嘉義廟宇陣頭雙方人員爆發肢體衝突，過程遭網友拍攝上傳社交網站。

對此雲林縣警察局刑警大隊和北港警分局組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮偵辦。白色平治私家車江姓男駕駛因衝撞他人，恐涉嫌殺人罪，另其他在場參與聚眾鬥毆滋事及助勢者均依違反聚眾鬥毆罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並建請羈押相關主要疑犯，依法嚴懲以遏止鬥毆事件。

+ 1

對於警車現場遭不明人士駕乘，北港分局分局長蔡培元表示，何姓男子（37歲）偷開警車進入武德宮廣場。

其中偷開警車何男（37歲）辯稱是協助警方隔離雙方。何男供稱，並非參與鬥毆的雙方陣營人員，只是現場香客，看見警方進入武德宮廣場鎮壓暴亂場面，基於善意，才會駕駛停放廣場外未上鎖的警車進廣場，用意是要隔開雙方信眾以平息紛爭；警方認為，動機待釐清，仍依違反妨害公務罪嫌送辦。

專案小組持拘票分別於嘉義市、彰化縣等地，連夜拘提涉案人員計16人到案，其餘涉案者積極查緝中，並查扣旗桿、白色平治私家車等犯案工具。