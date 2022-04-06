上海疫情．有片｜方艙醫院管理混亂患者搶物資　女子搶不到飯痛哭

上海疫情嚴峻，昨日（5日）新增本土確診311例和無症狀感染者16766例。上海持續傳出有方艙醫院管理混亂的情況，微博近日瘋傳上海南匯方艙醫院發生搶物資事件，有隔離民眾表示方艙醫院初時沒人管理，至後來醫護人員等才到位。



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上海實施封控，患者被送去方艙醫院隔離，然而部分方艙醫院缺乏管理，因此越來越多苦況曝光。有方艙醫院隔離者投訴「沒吃沒喝」，微博也有多名網友抱怨上海南匯方艙醫院的慘況，稱「病人都在搶物資」，因此請求外界關注當地情況。

由網傳影片畫面可看到，上海南匯方艙醫院有隔離患者瘋搶物資，場面失控，畫面中更有人大喊「要搶飯，打起來了，打起來了。」

有女子拍片控訴搶不到飯：

另外，有隔離於上海南匯方艙醫院的民眾拍下患者當街搶物資的影片，並指方艙醫院無人管理，民眾因恐慌情緒瘋搶物資，搶到送飯小車被掀翻。

在影片裡，拍攝女子控訴搶不到飯沒飯吃，要拿到物資就得靠搶。該女子相當害怕方艙醫院的隔離生活，表示那裡沒穩定食物來源也缺乏基本生活保障。她表示，她和媽媽兩名弱女子根本搶不贏人家，也擠不進去搶物資，她在影片中不斷喊「太嚇人了，請大家曝光一下」。最後她只和媽媽搶到一箱水，看著那箱水時更失聲痛哭。

網民不滿地表示：



「誰讓封城就讓誰去解決。」

「如果讓我去南匯方艙，我寧願去拘留。」

「如果是隔離點都是這樣的狀況，如何能讓群眾安心的離家去隔離？至少不應該出現這樣物資靠自己去搶的混亂吧！ 如果不能把隔離點的工作做好，那本質上就是在破壞抗疫。」

「這種地方生死不如，無症狀就不能在家隔離嗎真是無語，抵抗力好的3-5天就好了，21世紀了拉大家去工地上隔離，有沒有人性！」

「真的是朋友親身經歷，希望能夠更多的人看到，政府不要為了政績罔顧民心，任何時候的作秀都是徒勞的！」

「我真的不知道我會被拉來這種鬼地方。我一個人住，我跟居委說我居家隔離行嗎？居委說他們做不了，尤其是『應收盡收』出來以後，感覺風向一下變了。」

國務院副總理孫春蘭4日至5日在上海調研指導疫情防控工作，強調要加快建設方艙醫院，加快拓展集中隔離用房，有力推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。孫春蘭強調要堅持「動態清零」總方針不動搖，並強調要盡快提升核酸檢測能力，開展全員核酸篩查，要盡銳出戰，以快制快，用最短時間遏制疫情擴散。