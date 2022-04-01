記者手記：台灣對戰爭的無感與威爾史密斯的巴掌

戰爭，這是台灣最靠近的時刻，也是最疏遠的時刻。俄烏的漫天烽火，以及美國屢次關切台灣後備戰力，令台灣「感同身受」，投射於可能的台海戰爭；社會的躺平，以及民進黨滾向台獨的車輪，又令人看到台灣無感於戰爭的集體氛圍。看似矛盾，卻是當下台灣的寫照。



先看一組數字。獨派「台灣制憲基金會」3月24日公布民調，若兩岸開打，有高達74.1%台灣民眾表示肯定會挺身而出、守護家園；無獨有偶，親藍媒體TVBS於3月23日發布的民調，也有62%民眾願意為保衛台灣而戰。無論藍綠機構效應，有六七成台灣人願意奔赴戰場，不可謂之不高。

另一組數字值得作為參照。「台灣民意基金會」去（2021）年11月民調顯示，雖然中共對台軍事動作頻頻，但僅有28%受訪者認為中共遲早會攻台，64%認為兩岸不太可能發生戰爭；《天下》雜誌今（2022）年1月所做的民調，有六成民眾不擔心兩岸開戰；TVBS今年3月23日同份民調，則有57%民眾不擔心大陸藉機攻打台灣。整體來看，大約有六成台灣人對台海戰爭抱持懷疑的態度，傾向認為不太可能，而且比例相當穩定，並未受到烏克蘭戰爭的影響。

台灣民眾多數願意上戰場「保台」，同時又不擔心或不認為戰爭會發生。（台防部供圖）

兩相對照，「不畏戰」與「不信戰」的比例不相上下。讓人不禁進一步追問，前者的「勇氣」，是否奠基於後者的認知之上？

最近一位在台資深日籍記者與筆者透過訊息討論，他困惑於多數台人憑什麼認為大陸不會攻打台灣？儘管如今看到俄軍在烏國苦戰，或許產生些許影響，但他也同樣觀察到，過去以來台灣人對於大陸攻台的看法一向「很樂觀」。這位日籍媒體前輩的感受並不脱離實際，前述的民調可茲證明台人之「樂觀」。

不少台灣大學生認為「現在不會打起來」，因為大陸「不會貿然行動」；另一組大學生看法雷同，認為「沒那麼容易開打」，因為「打仗又不是說打就打」、「（大陸）就只是說說而已」。此外，一位在上海居住13年的台灣YouTuber「金湯力」，曾特別拍攝一部影片，表示她返台之初也不能理解何以台灣社會對兩岸戰爭如此「不在乎」。

無論是「不擔心」、「不相信」，抑或是「不在乎」，台灣對於潛在戰爭危機的「無感」，其背後的心理認知，大致可以簡單歸結為以下四點：

其一，認為美國或日本等「民主陣營」的「國際盟友」必會出手相救；就算烏克蘭情勢令台灣對美國的信心驟降，但仍寄希望在鄰近且「親近」的日本身上。

其二，認為解放軍只是「紙老虎」，而且台灣軍力很強。

其三，認為兩岸之間有台灣海峽的自然屏障，還有台積電這座「護台神山」，中共不可能輕易攻台。

其四，認為中國大陸對台灣「文攻」加「武嚇」數十年了，至今什麼事都沒有發生，北京只是個「放羊的孩子」。

台民進黨立委王定宇在媒體節目表示，俄羅斯作為世界第二大軍事強國，很多人把俄羅斯想得很厲害，結果打起仗來根本不行。他還說，「我一定要為我們自己加油打氣，俄羅斯把核武拿掉，他的軍力不會比台灣強」。（多維新聞）

前三點認識的形成，台灣的政客與媒體名嘴扮演了相當程度的推波助瀾角色，甚至成為執政高官安撫民心的說帖。台外交部長吳釗燮3月30日接受網路節目訪問，還強調推動台美關係有一個很重要原則，就是「體諒美國」，當美方在忙其他事情時，台灣不要添麻煩、要求太多注意。該說法無疑體現了執政黨在台灣上下所建構起的安全想像：凡事有美國在，「everything will be alright」。

更為關鍵之處在於第四點，其效應最為明顯。中國大陸從「解放台灣」到「和平統一」，再到民間沸騰的「武統」聲浪，經歷了台灣從「特殊兩國論」到「一邊一國論」，再到「中華民國台灣」與「互相承認主權」，台灣產生了「反正我做什麼事情都沒關係」的認定，普遍認為北京只是「信口開河」。

有一個例子恰恰可以折射出台灣當前的集體心理。當美國影星威爾·史密斯（Will Smith）在奧斯卡頒獎台上掌摑了那位嘲諷其妻子的主持人，台灣輿論風向隨即「譴責暴力」、「只要動手就是不對」，這一點與台灣「譴責俄羅斯」的出發點基本一致。當然暴力不為當代文明社會所允許，但是不分青紅皂白、去歷史、去現實、去脈絡的「譴責暴力」，本身又是另一種對暴力的無差別辯護。「只要動手就是不對」在台灣的政治語境裏，更是一種對於兩岸關係深層心態的反映，亦即認為反正我再怎麼賣力吶喊台獨、再怎麼積極尋求美國或西方介入台海，你中國大陸就是不可以動手打人。

台灣同情共感烏克蘭的處境，認為「只要動手就是不對」，缺乏對俄烏與台海歷史脈絡的認識。圖為3月1日，台灣民眾在台北市中心集會聲援烏克蘭。（AP）

此種心態，同樣也是台灣看待俄烏衝突的標準。台灣多數人並未因烏克蘭承受的砲火，從而省思避戰與和平的重要性，反而是在民粹政客炒作下，「樂觀」地相信台海一切風調雨順，因此自恃於此而展現出「不畏戰」的「勇武」態度。更何況台灣跟從西方將澤連斯基（Volodymyr Zelensky）形塑為抵抗英雄的形象，那麼自然把北京移情為莫斯科，主張「只要動手就是不對」，更不會有人願意去反思在戰爭之前的若干年到底發生什麼事情，也沒有人會連結到反省台獨聯美激化台海，究竟會對台灣自身帶來什麼樣巨大的傷害。

金融資本一向敏鋭於戰爭衝突，美國有線電視新聞網（CNN）3月23日報道，俄烏衝突升級引發台灣前所未有的資本外流；分析人士表示，僅在過去三周內，台灣就流失了價值約4,800億新台幣外資，創下有史以來最高紀錄。外資可以撤離出逃，但是生於斯長於斯的台灣人呢？台獨追求與戰爭代價之間處於什麼關係，應是台灣安身立命最為迫切需要釐清的命題。