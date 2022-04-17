台退將揭「12套武統組合戰法」　台海或重演三國草船借箭

在俄羅斯出兵烏克蘭戰事的「示範」下，兩岸關係將來是否「步上後塵」成為國際熱門討論。台灣退將胡瑞舟針對中共武力犯台的可能性、時機與方式提出分析，直指倘若北京他日揮軍台海，台灣當慎防12種「武統組合戰法」，包括對台發動奇襲、癱瘓指管通聯、進行網狀聯戰等，且北京勢必記取俄羅斯後勤無力之鑑，重視「因補於敵」，在21世紀的台海重演三國演義草船借箭戲碼。

台灣亞太區域發展暨治理學會4月13日假台灣政治大學國際關係研究中心舉辦「兩岸風險情勢評估座談會」，邀請現任台灣國防大學助理教授、台灣安全研究中心副主任胡瑞舟進行專題演講，講題為「中共武力犯台：可能性、時機與方式」。

一旦台海開啟戰端，胡瑞舟認為美國可能會研判不介入比介入還好，因美國會想看到中國解放軍實力耗損，介入則一定會有美軍傷亡，這不會為美國拜登政府所樂見。（多維新聞／陳鄭為攝）

針對近年來各界熱衷討論的武統議題，胡瑞舟首先舉《美聯社》多年前曾研判提出「武統三條件」為例，指一旦中共確定運用政治手段對統一不起效果；一旦中共武力完備，橫渡台海無礙且有能力鎮壓攻台後的任何反抗；以及北京對台發動武統後的國際後果與經濟制裁，不會超過收復台灣的利益，待三條件滿足，將大大增強北京武統台灣的可能性。

隨後，胡瑞舟再舉一般的「武統認識」，諸如台灣宣告獨立、採取獨立行動、台灣內部發生動亂、台灣擁有核武、長期拖延兩岸統一對話、外國介入台灣內部事務、外國駐軍台灣、以及一旦發生涉及《反分裂國家法》的非和平手段（第八條）情勢時，台海或將走向戰爭。但胡瑞舟認為，不論兩岸關係發展良莠，美中台三方對於中共會否武力犯台的問題，事實上都是採取戰略模糊的態度回應，只有一個是最明確的，就是台灣宣佈獨立，其他的話，美中台三方几乎都是戰略模糊，都是可以任人解讀的。

胡瑞舟特別強調，「我們現在拖了很多年，現在算是政治手段無效嗎？這也是由北京去認定。包含喬良、章念馳等大陸學者也認為，北京還有太多方式可以去做，努力還不夠，還有努力空間」，提醒「中華民族偉大復興是當前北京最重要且長期的目標，武統台灣如果會妨礙偉大復興，成為負面效果或累贅，北京或將不急於武統」。反過來看，蔡英文政府近來就徵兵制度持續停留「慢慢討論階段」，胡瑞舟認為也是基於「不假設北京會犯台」下的節奏使然。

解放軍朱日和演習，立體攻防戰現場畫面震撼曝（點選瀏覽大圖）：

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除了分析北京攻台的意圖、能力外，胡瑞舟也歸納中國大陸武力攻台戰法至少可歸整成12套，透過適切交互搭配，可從中創造更多組合戰法。第一套是「迷惑障眼，完成奇襲準備」，指北京可透過長期且經常性軍事演習麻痹美台，例如在耶誕節前舉辦軍事演習，但演習後解放軍不返駐地，持續加強完成軍事攻台準備，再以猝不及防方式發動奇襲。

第二套是「隱真示假，奪控機場港口」，攻台部隊使用大型貨櫃輪偽裝，從上海、寧波、煙台、青島等多地港口出發進台，同時運用民航與貨機在不同機場起飛，在發動武統前一小時分別入台，配合之後的海空進攻，奪控機場港口，掩護後續部隊。第三套是「震撼威懾，多波精準攻擊」，針對重要官署、軍事指揮處、重要設施、機場港口、雷達站等發動導彈、火箭彈攻擊。

第四套是「守株待兔，殲滅海空機艦」，埋伏台灣東北與西南外海，待攻擊發起後擊沉台灣軍力轉場與為遠洋戰力保存之艦艇。第五套是「要害點穴，癱瘓指管通聯」，使用電磁脈衝彈攻擊超高壓變電所、通訊特定設施，中斷台灣電力與通信。第六套是「無人機艦，智能蜂群攻擊」，透過大量空中、海上無人機艦，偵查目標之餘，誘使台軍來援部隊發射防空與制海導彈攻擊，消耗台軍武器軍備，如同在21世紀台海重演三國演義草船借箭戲碼。

胡瑞舟提醒中共武力威脅台灣是現在進行式，統計2021年解放軍機擾台天數達283天，共958架次，對比2020年出動340次架次，強度倍增。圖為解放軍運8反潛機同型機。（台灣國防部供圖）

第七套是「網狀聯戰，循序穩增戰力」，以陸軍遠火部隊、火箭軍及空軍於大陸沿海使用火力支援登島部隊，藉以節約初期登陸部隊數量，善用台島儲油設施「因補於敵」以降低初期後勤補給負荷，俟安全威脅降低及戰況發展，掩護後續滾裝貨輪於各計劃港口卸載，循序穩增作戰所需戰力。第八套是「周備掩護，立體全域登陸」，在前述部隊發動攻擊後，採取「全方位、全時域、全空域」方式實施空降、沿海登陸、完成作戰部署，並有效阻止外力介入。第九套是「引蛇現蹤，外科手術清除」，以大量的海上機帆船、無人機，誘使方經火砲、導彈攻擊後的殘存各路台軍依照漢光演習劇本展開集結，在台軍缺乏現代戰爭隱蔽、遮掩、偽裝、疏散作戰的作戰概念下，北京可運用北斗衛星偵搜重新整隊、集結的台軍部隊，透過大陸沿海發動遠火殲滅。

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第十套是「網路三戰（輿論、法律、心理戰），鞏固擴大戰果」，掌握媒體廣播輿論與話語權，開戰同時向國際公布以台灣防空識別區（ADIZ）為禁飛區、禁航區，宣傳對台武統合法性與正當性，警告外國不得干預，並對台灣軍民進行招降。第十一套是「獵補首腦，接受和談結果」，推進斬首行動，誘迫台灣接受協商和談並宣佈承認接受談判結果，呼籲軍民停止抵抗。最後的第十二套則是「政權轉移，穩定戰後治理」，依「綏靖作戰計劃」，安排各地政權轉移，結合政治友好人士協力維穩工作，並儘速恢復基礎設施、確保民生、醫療公衛供應，儘可能維護各行各業正常活動。

胡瑞舟最後強調，雖然奇襲的軍事行動在21世紀變得越來越困難，但並非不可能發生，如果透過周密的、網狀化的聯合作戰設計，又如這次俄羅斯先行利用若干時間進行周邊部署，一段時間不動手，讓人鬆懈防備，甚至做出俄羅斯即將撤軍的判斷，這樣一來，待俄羅斯一發動攻擊，依舊可以在網路、衛星偵搜盛行的21世紀發揮出奇襲的效果。