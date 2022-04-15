台灣疫情｜新增1209宗本土病例創新高　花蓮、高雄增列高風險區

台灣中央流行疫清指揮中心今日（15日）宣布，台灣新增1209宗新冠肺炎本土病例，創當地發生疫情以來新高。另新增75宗境外輸入病例。



據指揮官陳時中介紹，本土個案分布19縣市，包括新北市328宗、桃園市290宗、花蓮縣146宗、台北市140宗、高雄市58宗等。同時，指揮中心根據最新疫情調整各縣市風險等級，高風險地區除台北市、新北市、基隆市及桃園市外，另新增花蓮市及高雄市。

陳時中宣佈花蓮、高雄增列高風險區。（影片截圖）

陳時中表示，新北市已啟動居家照護，高雄市亦已申請，花蓮市則準備申請，當局會盡快讓當地都啟動居家照護，又表示希望各縣市政府盡快準備居家照護量能，以利大規模疫情下維持醫療量能。而新北市長侯友宜則指出，確診數已不再是重點，將把重心放在推動居家照護上，未來也不會再公布足跡，因已無意義，強調首重事項是要如何保存醫療量能。

另外，韓國宣布4月18日解除社交距離，25日更下調傳染病等級，5月起確診者不用再隔離。對於台灣是否也會跟進，陳時中表示會，指韓國做法正確，因該國疫苗接種率高，染疫率約3成，若染疫高、接種率夠，且醫院量能準備夠，故把新冠肺炎當流感化處理，「這方向是對的」。但他也指出，韓國經過一陣子很痛苦的時期，約有兩個多月，染疫率非常高，每萬人死亡人數有380至390人，代價有一點大，但也或許如此可以成為世界上及早開放的國家。