李明哲案｜大陸關押五年獲釋抵台隔離　陸委會：傳播民主理念無罪

因「顛覆國家政權罪」被判刑5年的李明哲4月15日上午自刑滿由廈門返台，開始防疫隔離。4月15日下午李明哲和妻子李凈瑜透過臉書發表聲明，感謝台灣海內外人士及團體5年來的營救。對於外傳他返台後需再受台灣司法偵審，陸委會則澄清，傳播民主理念無罪，李明哲返台不須再受審訊。



2017年3月李明哲經澳門進珠海時遭逮捕，與台灣親友失聯，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年於湖南赤山監獄服刑。他在14日刑滿獲釋後轉往廈門，今日上午搭機返台。台灣陸委會則稱，李明哲於15日上午10時22分已平安抵台。

4月15日「尋找李明哲」FB專頁也發出李明哲與妻子李凈瑜共同署名的文章。文中李明哲提到，自己現在還很疲憊，但此時的防疫隔離和在中國大陸的隔離有完全不同的感受，「現在我是被愛緊抱，而不是被恐怖圍困。」文章最後表示：「從心底感謝國內外人士及團體對我的營救和關愛，無窮無盡的感恩！」

李明哲被以「顛覆國家罪」判刑。（岳陽市中級人民法院微博）

此前，台媒曾指出，台灣人在海外犯最輕本刑為3年以上有期徒刑，回台仍須受司法偵審。陸委會澄清「實屬誤解，絕非事實」，陸委會指出，台灣政府多次強調大陸對李明哲案的判決背離民主與人權價值，無法接受。因此李明哲返台後不需受任何司法偵審，但有關單位仍會訪談，以了解他在大陸所受的對待。

2017年李明哲被捕後，由20餘個民間團體組成、長期聲援李明哲的「李明哲救援大隊」也在李明哲返台後刊出聲明稱，過去中國不少被釋放的律師、人權工作者的健康狀況十分惡劣，救援大隊將持續關注李明哲返台後的身心狀況。救援大隊也呼籲「中國當局儘速改善人權現況，釋放所有遭任意逮捕和拘禁的人權捍衛者」。

聲明也呼籲陸委會，「對在中國失蹤或任意關押的台灣個案，可做系統性盤點調查，以讓在中台人的人身自由和人權現況，可更加清楚」。

國民黨4月15日晚間則表示，李明哲案證明，兩岸關係緊張和衝突，對雙方社會都沒有好處，同時暴露出大陸對台政策盲點，以及民進黨政府根本無力應對弱點。希望未來兩岸都不要再有下一個「李明哲案」出現。

國民黨指出，兩岸簽有「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，但如今兩岸關係緊張，官方溝通協商機制中斷，也讓往來兩岸數百萬人陷於權利缺乏保障的危險之中。

國民黨也呼籲大陸有關部門能與台灣協商屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居「台諜案」，保障當事人應有權益，以公開透明態度和符合程序正義作法妥善處理相關案件；民進黨政府也應盡快找出辦法與對岸全力交涉，讓無辜者即早回台。