美媒：疫情引發供應鏈問題　美對台142億美元軍售遲遲未交貨

據美媒報道，目前美國未交付的對台軍售項目已積壓達142億美元。對此，台前空軍副司令張延廷評論稱，「軍售的項目要儘早交貨，因為推陳出新很快，過了5年10年給我們，都過時了！」



美國「防務新聞」（Defense News）網站14日報道稱，自2019年7月以來，台灣當局已同意自美國採購價值約170億美元的軍備，而由於全球新冠肺炎疫情引發的供應鏈等問題，目前美國未交付的對台軍售項目已積壓達142億美元。

未交付項目包括66架F-16C/D戰機、「愛國者」導彈防空系統的零組件、「毒刺」防空導彈、Mk-48重型魚雷、高機動火箭炮系統（HIMARS）、M109A6自行火炮、MS-110偵察吊艙、RGM-84L-4「魚叉」Block II導彈、SLAM-ER空對地導彈等。

對此，張延廷16日在「新聞大白話」政論節目中評論稱，「軍售的項目要儘早交貨，因為推陳出新很快，過了5年10年給我們，都過時了，在戰場上都不符合實際需求。到時候根本沒辦法發揮火力，因為有更新的出來，就被克住了」。

據報道，張延廷還聲稱，「將來大國交鋒，我們不能變成籌碼被擺佈」，揚言台灣「不要融進去、要跳脱出來，要學印度，要在制高點看大國交鋒」。

針對美國對台軍售，大陸國台辦發言人馬曉光4月13日曾表示，我們多次重申，堅決反對美國向台灣出售武器。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，停止一切對台售武。美方對台軍售無異於在每個台灣同胞身上綁上炸彈，而民進黨當局拿着百姓的血汗錢趟炸彈，只會把台灣民眾推向災難。