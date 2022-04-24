台灣疫情｜新增本土確診破5000大關　預測染疫人數可達500萬

台灣新冠肺炎疫情升温，台灣中央流行疫情指揮中心公布，今日（24日）新增5092宗本土確診，再創歷史新高；中症新增10人、重症1人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情一定會上升，推估最高點為單日4.5萬人染疫。



據台媒中央社及《聯合報》報道，今日新增的5092宗本土確診，其中包含2957宗為無症狀感染。

台灣今天新增本土個案分布22縣市，個案新增數前5名縣市分別為新北市1731宗最多，桃園市1071宗次之，台北市1027宗第三，共3個縣市病例數破千。基隆市301宗第四，花蓮縣182宗第五。

陳時中表示，未來確診病例會越來越多，疫情一定會往上升，今天新增5千多人就比昨天增加23.4%，成長速度很快，因此疫苗、藥物、快篩以及輕重症分流一定要做好，高風險人士需及早投藥。

陳時中又表示，目前當局推估疫情最高點為單日4.5萬人染疫，但不會一直維持在高點，而當局「料敵從寬」，以10萬為推估，因此確診總人數可能達到350萬至500萬人。

據統計，台灣今年1月1日至4月23日本土病例共26374宗，其中26278人為輕症或無症狀者、佔比為99.64%；中症個案共88人，中症佔比0.33%；重症累計8宗，4人治療中、4人為死亡個案，重症佔比0.03%。