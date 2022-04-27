台灣疫情｜綜藝節目《原子少年》現43宗確診　Ella陳嘉樺緊急檢測

《原子少年ATOM BOYZ》原本傳出32例確診，詹仁雄對外證實，但強調導師Ella、周湯豪與坤達等人沒有染疫；但稍早再更新數字，其實共有42例確診。對此製作單位野火娛樂窗口回覆《TVBS新聞網》表示，導師當下快篩為陰性，節目已取消原訂本周的外景拍攝，選手部分是32個PCR陽性，目前都是輕症&無症狀，正在居家隔離，工作人員感染者10人。才更新不久，稍早，擔任司儀的藝人木木也證實確診，累積確診人數達43例。



野火表示：「從周六有確診選手出現之後，陸續都有人不舒服然後快篩陽性，只要快篩陽性就會去排PCR，所以現在陸續快篩陽性的有累積到42人。因節目下次進棚錄影時間是5月中，錄影進度暫時沒有受影響，而原訂這周外景取消，會視之後情況再錄製，導師們都有快篩是陰性。」稍早野火更新確診人數，累積人數共43人。Ella所屬的勁樺娛樂表示：「接獲消息時，藝人在第一時間進行自費PCR，本周持續自主性快篩，結果均為陰性。」

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《原子少年》製作人詹仁雄回應《TVBS 新聞網》：「目前我們都很ok，一切按照政府規定的防疫措施走，錄影都等到所有人該隔離的隔離完才會開始。」他也坦言病毒是從選手裏傳出來的。

日前，節目僅對外表示3位確診，如今爆增，當初是否隱匿確診人數？詹仁雄說：「當初的確是3位，但全部送去PCR之後才會陸續知道結果，確診人數每天都在更新，並不是隱匿人數，到底是誰在瞎扯！我們錄影前2天都會快篩，確認無確診的問題才會放人進來錄影。」

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