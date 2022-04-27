華視誤報「共軍侵台」　國台辦：民進黨挑釁是台海安全最大威脅

華視新聞日前播出快訊字幕誤植「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸，設施船舶損毀」，引發部分民眾恐慌，國台辦今（4月27日）舉行例行記者會，發言人馬曉光回應指出，充分說明民進黨當局的挑釁是台海安全的最大威脅。



馬曉光指出，這條快訊及在台灣引發的恐慌充分說明，民進黨當局的謀獨挑釁是台灣安全的最大威脅，給台灣民眾心理上造成巨大陰影。

馬曉光續指，近來民進黨不斷借俄烏局勢渲染大陸軍事威脅叫囂戰爭，綁架台灣同胞，將台灣民眾置於免於恐懼而不得的境地，完全是咎由自取。

華視在4月20日早上7點晨間新聞播出時，畫面快訊出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等字幕，引發民眾恐慌。（影片截圖）

據了解，台灣電視台華視在4月20日早上7點晨間新聞播出時，畫面快訊出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，引發民眾恐慌，電視台火速下架訊息，但已有許多網民截圖並至華視官網留言批評。

華視聲明指出，7點晨間新聞播出時，因相關工作人員誤將新聞快訊內容，誤植為由新北消防局委託提供之防災演練訊息文字，該防災影片是4月19日新北消防局委託華視錄製。

對此，華視發布錯誤更正啟示致歉外，目前已有三位高層表態卸任負責，但最終完整懲處結果，將會在通盤檢討調查後才決議並對外公布。