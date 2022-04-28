台灣疫情｜本地確診個案單日破萬宗　兩患者病亡未有接種疫苗

台灣疫情升溫，今日（28日）新增超過1.1萬宗本地確診個案；2名患者死亡，年齡介乎60至70多歲，均無接種過新冠疫苗。



中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，台灣新增11353宗本地確診個案，164宗境外移入個案。新增的本地個案分布於22個縣市，病例數前5名的縣市分別為新北市4552宗、台北市2424宗、桃園市1481宗、台中市621宗、基隆市504宗。

今日新增的2名死亡個案，包括一名70多歲男患者及60多歲女患者，兩人均無接種過新冠疫苗。離世的男患者本身患有癌症、糖尿病、慢性肝病等慢性病史，4月18日出現咳嗽、發燒症狀住院採檢，19日確診，期昌有使用過抗新冠病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir，Veklury）及呼吸器治療，延至22日不治，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭敗血性休克。

離世的女患者本身有糖尿病史，因家人確診新冠肺炎，4月19日匡列為接觸者進行採檢確診，她翌日在家中昏倒，送院搶救後不治，死因為新冠肺炎合併敗血症，及因糖尿病造成合併高血糖高滲透壓症。

除2名死亡的重症患者，有3名搶救中的重症個案皆為80多歲男性，都有慢性病史，其中從未接種過新冠疫苗，一人接種了2劑，一人接種了3劑疫苗。他們染疫後出現肺炎或肺水腫合併呼吸窘迫，已使用瑞德西韋等藥物及氧氣面罩、呼吸器或高流量氧氣鼻管治療。

指揮中心統計，從今年1月1日至4月27日，台灣的本地確診個案共有51663宗，其中51504人為輕症或無症狀，佔比為99.70%。