新北男嬰高燒於急症室等1小時後不治　父親：因防疫規定錯失時間

新北一名6個月大的男嬰4月28日突然發高燒，父親帶男嬰到位於桃園市的林口長庚醫院掛急診，當時量體溫為攝氏39.2度，但礙於防疫規定，只能先在急症室的戶外診療區排隊掛號，一等就是40分鐘。最後男嬰進到急症室後又等了一陣子，家屬求助後醫生才為男嬰進行急救，仍然不治。

男嬰父親指控，中間等待的約一小時，使男嬰錯失治療時間，如能提早治療，或許能搶救性命。醫院對此表示，其按照常規處置，但病情變化快速，深表遺憾。



據台媒《東森新聞》報道，家屬指，當日花了40分鐘在醫院的戶外區排隊掛號，好不容易拿到號碼牌，進入急症室後又等了一陣子。眼看男嬰快沒了呼吸，媽媽拜託醫生先幫忙看診，此時男嬰病情危急，醫生發現異狀，趕緊急救。半小時後，男嬰不治死亡。

家屬控訴，男嬰已經40度高燒，全身發抖翻白眼，但醫院還是叫他照正常程序跑。（東森新聞）

男嬰父親指，光是戶外跟急症室等待，就超過1個小時。在送醫時，他已經跟醫生說，男嬰已經近40度高燒，全身發抖翻白眼，但醫院還是叫他照正常程序跑。父親認為，醫院因為防疫規定，錯失治療時間，醫生沒盡力幫忙。

醫院表示，救治過程皆依照程序，無奈男嬰病情惡化快速，最後仍重病不治。（東森新聞）

對此，醫院回應稱，當初檢查男嬰時發現其有發燒但意識清楚，一切都依常規處理，但病情變化快速，深表遺憾。只是疫情嚴峻，急診爆滿下，父母都懂，但若能早一點看診，或許孩子還有一線生機。