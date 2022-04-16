台灣疫情｜增1199本土病例　新北男孩未滿5歲成全台首例兒童重症

台灣中央流行疫情指揮中心周六（16日）宣布，新增1199宗新冠肺炎本土病例，新北市佔最多，另有152宗境外輸入病例；新增9宗中症、1宗重症病例，其中新北市一名2歲男童染疫釀腦炎、器官異常，為兒童重症首例。



新增本土病例為575宗男性、623宗女性、1宗調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於3月31日至4月16日，含672宗無症狀感染。其分布於19個縣市，以新北市434宗最多，其餘為台北市206宗，桃園市159宗，基隆市92宗，高雄市60宗，花蓮縣55宗，台中市40宗，宜蘭縣39宗，台南市29宗，彰化縣16宗，新竹縣15宗，苗栗縣及屏東縣各12宗，新竹市10宗，台東縣7宗，雲林縣及南投縣各5宗，嘉義市2宗，嘉義縣1宗。相關疫情調查持續進行中。

境外輸入則為66宗男性、86宗女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年2月24日至4月15日，分別自菲律賓4宗，韓國3宗，印尼及泰國各2宗，新加坡及美國各1宗輸入，另139宗調查中。

據指揮中心醫療應邊組副組長羅一鈞介紹，新增重症個案為一名未滿5歲男童，無慢性病史、未接種新冠疫苗，其周四（14日）確診後即入住加護病房治療，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，目前插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療，病況嚴峻，醫院全力救治中。其也是首宗兒童重症個案。

至於另9名中症個案年齡介於10多歲至90多歲，其中3人已接種3劑新冠疫苗，3人已接種2劑，其餘3人則完全接種過。他們皆出現血氧低至94%以下、胸部X光顯示肺炎症狀，並均使用瑞德西韋治療。