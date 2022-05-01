台灣藍營立委年輕時「空靈氣質激似林青霞」　大學期間嫩照曝光

一頭波浪烏黑長髮，搭配勾人眼神，她是國民黨不分區立委李貴敏，當年就讀政治大學法律系的青澀舊照曝光，與現在的樣貌差異不大，對比平時質詢台上犀利問政的形象，過去的李貴敏星味重，拍起照來架勢十足，像個職業模特兒，空靈氣質更酷似影星林青霞。



李貴敏就讀於政大法律系，曾赴美國太平洋大學攻讀碩士、博士學位，並具備美國加州律師與國內專利師資格，專攻智慧財產與專利，先後在於第七屆、第十屆被國民黨提名為不分區立委，朱立倫上任黨魁後，也看中李貴敏法律背景，邀請她出任考紀會主委。

台灣藍營立委李貴敏分享她年輕時的照片，舊照中的「嫩照」，與這位影星氣質十分相近。

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一張黑白學士照，照片中的李貴敏留著長髮，笑容開展，氣質脫俗，換張照片再看一次，李貴敏收起笑容，濃密眉毛、深邃雙眼，還留一頭波浪捲髮，單手抱著膝蓋對著鏡頭耍酷，眉宇之間與影星林青霞有幾分神似。

回顧過往年輕時「嫩照」，李貴敏看到黑白照笑稱，自己的世界只有黑白、只問是非，所以每次質詢官員時，總是會打破沙鍋問到底。李貴敏說自己活在一個很封閉、保守的年代，但這樣的年代卻沒有將外放的心與個性封閉住。

李貴敏說，大學時期的自己，大一大二總是愛蹺課，喜歡呼朋引伴四處去玩，「考前絕對不讀書」，卻總能有好成績，直到大三開始才認真讀書，甚至應屆就考上律師，讓同學嘖嘖稱奇。

別人的舊照都是站挺挺，唯獨李貴敏擺出明星架勢，像模特兒拍沙龍照。李貴敏說，年輕時外向活潑，即便是在保守風氣之下，家中因為信仰基督教，父母對管教子女相當開明，對她的日常生活、學業也不多過問，讓她完全保有自己。回憶起往事，李貴敏也感嘆，前幾年逝世的母親，對她來說不僅是家人，更是像好姐妹、好朋友，令她相當想念。

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