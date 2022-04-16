台極簡網紅NanaQ曬「極簡胃」用餐前後對比　一個原因惹網民抨擊

台灣YouTuber「NanaQ」以自律極簡原則走紅，聲稱不用化妝品、衛生紙、洗澡只用清水等，吸引一票粉絲追捧，但也曾因此引發不少爭議。她14號在社群分享用餐照，自稱「極簡胃」，不料卻被網友認為是「浪費食物」，掀起討論。



NanaQ 14號上傳用餐前後對比照，寫道「極簡胃都怎麼吃」，其中一張照片裡，她點了一碗米粉和一盤小菜，還有一碗店家贈送的湯，最後她只吃完了小菜，米粉和湯還各剩一半；其它照片中，她也都吃剩大約一半的份量，餘下不少澱粉主食和蔬菜。

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對於NanaQ的分享，許多網友都批她「浪費食物」，說道「為什麼不點自己夠吃的就好」、「是否誤會了極簡概念」、「乾脆不要吃就更簡了」，對此，NanaQ強調自己沒有浪費食物，但僅說「湯是店家送的」，避重就輕；被問到是否會打包回家？她則回答：「不一定呀，晚點吃或是請別人幫忙。」

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NanaQ曾坦言自從公開自律影片後，便知道有越來越多人討厭自己，但她表示真的不太在乎酸言酸語。至於有網友認為應該要適時自我檢討一事，NanaQ表示因為不在意謾罵聲浪的關係，所以也不用浪費時間思考這個問題，「而且相對來說，也很多人喜歡我，喜歡的人比討厭的人還多多多多多多，我們都應該要專注在愛自己的人事物上。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】