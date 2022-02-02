台美女立委高嘉瑜除夕大掃除撇「污」名　卻見滿布口水漬泛黃枕頭

台灣民進黨立委高嘉瑜在2020年11月抱怨「租屋十年買不起房」，同時貼出自己房間的照片，當時因房間過於凌亂而引發軒然大波，她除夕再度貼出房間照片，並表示「除夕就是要整理房間」，想不到「泛黃枕頭」卻仍在床上，讓網友崩潰直呼「舊枕頭就丟了吧」。



高嘉瑜前日在臉書貼文表示，「除夕就是要整理房間，煥然一新，重新做人啊！」照片可見她的床上只剩下兩顆枕頭、一條棉被，不過其中一顆枕頭仍是過去引發熱議的「泛黃枕頭」，枕頭套上印滿黃色的口水印，相當噁心。

【圖輯】點圖放大看民進黨立委高嘉瑜整理房間前後對比👇👇👇

網友看完照片紛紛留言「口水漬的枕頭居然還在，重新做人失敗」、「古早味枕頭收起來會更好」、「枕頭丟丟丟，古董留在去年就好」、「嘔，除舊佈新，舊枕頭太嘔了，丟了吧」、「換一個枕頭套好嗎」、「確定不換枕頭套嗎」。

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還有網友幫口留言「那個黃枕頭，就跟小被被一樣，不管多久或變怎樣，都是香的，一樣會不離不棄」、「那個枕頭我雖然能理解，但看到還是好害怕」、「委員果然是勤儉持家」。

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