拜登叫停上任後首批對台軍售　台方：華府倡以海馬斯火箭炮等代替

據台媒《聯合報》今日（2日）報道，俄烏戰事對美國軍工業產能的影響正在浮現，美國總統拜登（Joe Biden）上任後的第一項美國對台軍售案「M109A6自行火炮案」，近日由美國國務院通知台方叫停，但美國提供包含海馬斯（HIMARS）多管火箭系統在內的其他更精準和遠程替代方案選項，台灣國防部正就此評估。



簡稱「海馬斯」的多管火箭炮，正式名稱是「M142高機動性多管火箭系統」（M142 High Mobility Artillery Rocket System）。

台灣《軍聞社》和《聯合報》稱，台灣國防部下午公布，考慮到台澎防衛作戰精準打擊火力需求，他們將先完成研議替代方案的工作，之後交給立法院審議，最後進入執行階段。

該軍售案總價值7.5億美元，台國防部證實，因美方產線排擠，美方告知最快在2026年後才能交貨，台方將繼續與美方協調。

報道指，根據原本美方宣布的該項軍售案資料，台方計劃採購四十輛M109A6自行火炮、20輛M992A2彈藥車、5輛M88A2救濟車、一套先進野戰炮兵戰術資料系統（AFATDS）、1698個導引炮彈套件（PGK），總價共7.5億美元。

報道又指，美方原計劃在明年將首批8輛自行火炮交運台灣。該軍售案叫停在表面上是受到俄烏戰事影響，但數月前有消息稱，拜登政府對台軍售態度轉變，以須符合不對稱作戰需求為由，調整對台軍事合作優先順序，停止載台性質的對台軍售。

報道又稱，美方先前也透過不提供邀價書方式，要求台方停止推動「神鷹三號」採購12架海軍MH-60R反潛直升機採購案。台國防部已要求海軍須於6月15日前完成撤案程序。