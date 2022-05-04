台灣疫情｜新增本土病例逼近3萬再創新高　新北染疫首破萬宗大關

台灣中央流行疫情指揮中心今日（4日）宣布，台灣新增28420宗新冠肺炎本土病例，再創疫情以來新高，其中佔最多的新北市首度突破萬例大關，另再多5宗死亡、5宗重症及72宗中症個案。衛生福利部長陳時中在立法院表示，外界關注居家隔離、檢疫者若快篩陽性視同確診政策5月中有可能上路。



新增本土病例分布於新北市（10151宗）、台北市（5538宗）、桃園市（4814宗）、臺中市（1680宗）、高雄市（1021宗）、基隆市（1003宗）、台南市（795宗）、新竹縣（542宗）、宜蘭縣（525宗）、花蓮縣（450宗）、屏東縣（428宗）、彰化縣（313宗）、雲林縣（257宗）、苗栗縣（194宗）、新竹市（182宗）、嘉義縣（140宗）、南投縣（138宗）、台東縣（117宗）、嘉義市（72宗）、澎湖縣（34宗）、金門縣（20宗）、連江縣（6宗），相關疫情調查持續進行中。另新增67宗境外輸入病例（20宗為航班落地採檢陽性）。

新增死亡病例為2男3女，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。確診日介於4月27日至5月2日，死亡日期介於4月29日至5月2日。

據統計，截至目前，台灣累計8674722宗新冠肺炎相關通報（含8469484例排除），其中202418宗確診，分別為11548宗境外輸入、190816宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計881宗死亡病例，其中866宗本土，15宗境外輸入。

對於居隔者跟居檢者快篩陽視同確診是否5月中有可能上路，陳時中在立法院表示，有這個可能性，要看行政程序和大家意見，基本上討論已經差不多。另國民黨團指其他國家快篩試劑部分僅四五十元新台幣（約10至13港元），認為快篩實名制是把民眾當「盤子」，陳時中對此回應指，快篩試劑價錢要視廠牌不同，目前快篩實名制100元是羅氏，應用同廠牌比較。至於有民眾反映買不到快篩試劑，陳稱，快篩實名制每天都提供40萬份，會漸漸滿足市場。

此外，首批約2000劑兒童專用BNT疫苗凌晨運抵桃園國際機場，預計會作為實驗及檢查用途，下午也約有110萬劑莫德納疫苗由韓國運抵。