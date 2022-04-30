台灣疫情｜新增15033宗本土病例續創新高　再多3人病亡

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日（30日）宣布，台灣新增15033宗新冠肺炎本土病例及3宗死亡病例，確診數再創疫情以來新高；新增3宗重症、15宗中症，其中7人未接種任何1劑新冠疫苗，年紀最小者僅10多歲。另新增116宗境外輸入病例。



確診個案以新北市佔最多，達5797宗，其次為台北市3099宗、桃園市2193宗、台中市756宗、基隆市715宗。據指揮中心統計，今年1月1日以來，輕症及無症狀個案累計74769宗，佔整體個案的99.72%；中症個案累計185宗，佔0.25%；重症個案22宗，佔0.03%，其中12人死亡。

據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，3名死者其中一人為80多歲男性，是先前公布過的重症個案，從未接種過疫苗，有糖尿病、慢性腎病、慢性肺病病史，確診後使用氧氣面罩、瑞德西韋、免疫調節劑治療，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭、敗血症休克死亡。

另外二人同時也是新增的重症個案，其中一人為80多歲女性，僅接種1劑疫苗，有糖尿病病史，日前因意識不清緊急就醫，檢查發現血氧濃度低、心搏過慢，急診採檢確診，後因新冠肺炎合併心肺衰竭病逝；另一人為60多歲女性，即日前染疫病逝的基隆婦人，其4月21日快篩陽性至急診採檢，隔天確診，22日高燒至急診治療後返家，24日在家中無呼吸，經醫師行政相驗開立死亡通知書。

除了上述2人，重症個案還有一名50多歲女性，其從未接種過疫苗，過去有癌症、神經系統疾病病史，染疫後出現呼吸窘迫症狀，使用氧氣面罩、瑞德西韋治療。至於中症個案年齡介於10多歲至90歲以上，當中6人從未接種疫苗，有一名40多歲男性曾打過4劑疫苗；年紀最小者為一名10多歲男童，未接種過疫苗、有神經系統病史，確診後血氧過低且有肺炎症狀，目前以瑞德西韋治療。