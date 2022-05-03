台灣疫情｜人潮湧急症室快檢　護理師痛心應接不暇令重症者失救

台灣本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲日前宣布將北市7大社區篩檢站改為快篩陽性處理站，但如今醫療量能緊繃，到了連限制「快篩陽性才能篩檢」也無法解決人力短缺問題，北市聯醫一名急診護理師指出，市民因快篩陽性湧入急診，造成大量人力投入在大量快篩陽性及確診輕症病患上，導致1名重症病患無人急救逝世。



該護理師表示，每天8小時的單位時間要採檢看診的100多人，人力配置不斷因醫療人員確診、隔離而縮減，除增加自身染疫風險，也恐單換整個緊急醫療網，線上人力負擔沉痾難解，真正需要急重症醫療支援的患者不會因疫情爆發而減少，讓第一線醫護同仁雪上加霜，加速緊急醫療系統的崩盤。

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緊急醫療系統崩盤的結果，就是重症病人包含OHCA、腦中風、心肌梗塞、嚴重創傷等病患無人可救、無人可醫，「目前急診的現狀就是如此」。隨着確診人數飆升，市民恐慌感也呼之欲出，紛紛因快篩陽就湧入急診，造成大量醫護人力投入在快篩陽及確診輕症病患上，導致重症病人醫療照護品質大打折扣。

該護理師沉痛表示，前天蜂擁而至的快篩陽病患塞爆急診，在內部處理一般病患的僅檢傷及1位護理師，此時通報OHCA，「只有1名護理師可以急救，甚至醫生也淹沒在快篩陽性的病人中，沒有醫師可以即時診治，最後病人當然還是過世了」。

該護理師表示，身為護理師，認為有必要將這血淋淋的急診現場告訴大家，再次呼籲市民，「不要因為恐慌、輕症而佔用緊急醫療資源，把急診留給真正需要的人們」，同時呼籲政府重視醫護人力不足問題，以及防疫政策的調整，更不要拿重症病患的醫療品質及醫護人員的安全當籌碼。

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台灣北市聯醫工會指出，真的不希望再發生因市民恐慌性及政府政策錯誤所造成的各種遺憾，第一線的醫護，看盡太多因政策錯誤而死的病患、太多被到處踢的人球事件，每個醫護人員都對憾事有所遺憾，也身心俱疲，但對市民、對體制、對政府卻無能為力。

北市聯醫陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰也透露，半夜11點仍有許多市民在淒風苦雨中等待一份讓自己知道下一步該怎麼做的報告，醫護早已累透，但面對苦等民眾仍繼續打拼，更酸說「在家休閒滑手機一邊搞團購，一邊打擊別人的側翼，也好意思說自己是第一線？」

北市聯醫忠孝院區消化內科醫生陳昶宇質疑，開放與病毒共存雖是全球趨勢，但懷疑台灣是否還沒準備好，不管是市民一窩蜂擠爆急診的心態，還是壓榨醫療人員缺乏緩衝備載的健保制度，可能都讓台灣永遠無法真正做好準備。

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