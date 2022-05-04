「放寬港人就業定居」林榮基黃秋生有望受惠　台灣公告暫緩新制

台灣原定5月1日公告放寬從事專業工作港人在台申請定居門檻，但民進黨立委質疑影響國家安全，對此陸委會4月29日表示將暫緩新制。

據《自由時報》報道，新制上路後，持有「就業金卡」和符合《就業服務法》規定的「專門性或技術性工作」者有望受惠，當中就包括銅鑼灣書店老闆林榮基、香港藝人黃秋生。



新制獲府院部會認可 遭立委質疑後暫緩

台灣政府早前修訂《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，港澳居民在台工作居留滿5年，最後一年平均每月收入逾基本工資2倍者，可申請定居。報道指，該辦法相關單位研議多時，獲總統府國安高層首肯、行政院長蘇貞昌核定，原定5月1日正式上路，因社會民眾反彈打電話陳情及民進黨立委認為有國安疑慮，上週急踩煞車。

據報道，行政院政委羅秉成、國安會秘書長顧立雄、陸委會副主委邱垂正、內政部次長陳宗彥等人親自出馬，與民進黨團總召柯建銘、民進黨多名立委溝通，說明有「居留審查」、「5年觀察期」、「專案認定」、「國安審查」4道關卡把關，可以確保國家安全，避免衝擊就業機會，不過雙方溝通未有結論，目前仍暫緩實施。

台灣原定5月1日放寬港人就業定居，不過在爭議下急踩煞車。（Getty Images）

報道提到，有立委擔憂，開放港人來台工作居留5年，便可申請定居，拿到台灣身份證後，可以享有投票權，難保中共不會藉由港澳人流滲透來台，建議要求港人取得定居應先放棄香港永久居民身份證，或只開放以政治庇護來台港人申請定居，不能對全部港人開放，「以免成為紅色滲透管道」。

若新制上路 持「就業金卡」567人可受惠

根據台灣官方統計，截至2021年12月底，依外國人才專法持有就業金卡的香港居民，共計567人，以「經濟」類專業人才為主，若未來新制上路後，持就業金卡香港專業人才，凡符合居留5年等條件，可以申請定居。

據官方統計，近6年來，港澳居民以工作事由（含學生留台評點）許可居留人次，2016年433人、2017年491人、2018年535人、2019年596人、2020年853人、2021年1287人，今年1月至3月259人，共計4454人。

銅鑼灣書店老闆林榮基早前透過工作居留方式移居台灣。（資料圖片）

官方規劃，開放港澳專業人才來台定居，經「專案認定」符合國內需求的專業人才是指由勞動部或主管機關核發聘僱許可或就業金卡的專才，亦包含《就業服務法》規定「專門性或技術性工作」，包含營繕工程、移民服務、建築技術、交通事業、財稅金融、不動產經紀、律師、專利師、獸醫師、技師、醫療保健、環境保護、文化運動及休閒服務工作、學術研究、製造業、批發業等工作，涵蓋行業類別多元。

林榮基黃秋生皆有望受惠

台灣國發會統計，截至2021年12月底，依外國人才專法持有就業金卡的香港居民，共計567人。前5大領域為經濟40.4％、金融19.6％、文化藝術16.8％、科技11.1％及教育10.6％。

報道引述知情人士指出，若新制上路，白領專業人才及持就業金卡在工作居留者，符合居留年限，都能申請定居，例如以工作居留的銅鑼灣書店老闆林榮基，或持就業金卡來台的香港藝人黃秋生。