日軍撤離前於台東地下暗藏2噸黃金？　老伯按亡父遺願開挖

地底竟然藏黃金！台東知本海岸爆出藏有日佔時代留下來的2噸黃金，粗估價值逾36億元（新台幣，下同）。一名70歲阿公從在日佔時代當警察的父親那得知，日軍撤台前在知本海岸暗藏黃金，甚至死前遺願都囑咐他要照做，而他也依法向國有財產署申請開挖，並請來波蘭及台大學者進行科學調查，沒想到光譜儀真的出現大量紅色反應，疑似真有黃金！



該名嘉義70歲阿公安高民，因為父親為日治時代警察，管轄區域就是在知本，熟悉當地的一切事務，並聽聞日軍撤台前在知本海岸暗藏黃金，所以死前也特別囑咐他一定要去挖寶。

安高民為了圓父遺願，再加上自己罹癌，深怕有個萬一，於是砸208萬保證金，並依「國有埋沉財產申請掘發打撈辦法」提出申請開挖獲准，歷時2年於今年3月獲同意，開挖面積為8公尺長、6公尺寬，於4月初開始動工，並同意開挖後會回復原狀。

遇原住民部落抗議 有金也不能挖 點圖了解更多▼▼▼

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安高民開挖前還有做功課，特地請波蘭及台大學者進行科學調查，光譜儀上竟出現紅色光譜，冒出大量紅色反應，代表當地真的可能有黃金，初估約有2噸。如果以現在金價來算，2噸價值超過36億元，令人咋舌。不過，開挖此舉引來當地「卡大地布部落」不滿，以傳統領域為由阻止，雖然縣府有從中安排協調，但兩方並未談妥。卡大地布部落發出聲明表示，3月20日經過安高民、台東縣政府三方協商後，都同意在取得部落同意前暫緩挖掘，但對方竟在4月7日挖掘部落傳統領域土地，撕毀協商結論。

根據《自由時報》報道，一名合資的劉姓尋寶人表示，現在離申請開挖期限僅剩最後2天，「再不挖就什麼都沒有了」，部落現在不願協商，他們不得已只好執行合法權益。對此，劉姓尋寶人5日也接受《TVBS新聞網》訪問，無奈說他已經花了100多萬了，這地是縣政府的，由縣府出具同意書，再由國產署訂契約開挖，本來應該工程35天，但因為部落來抗爭，「我到現在才開工第3天，他們一抗爭，我就不能挖」，說要是協調，他真的感到很無奈，今日就不能挖了。

劉姓尋寶人嘆氣說「挖吧」，核准開挖到今（5）日下午5點，但他之後可能申請延長開挖時間，也代表所有程序要重新跑一次。至於今日是否有信心挖到黃金？他則是笑說，如果只有今天當然沒有很大的把握，因地層累積80、90年代，地質不是很鬆不好挖，不過開挖中也發現有人工的痕跡，所以挖到黃金「我信心滿滿」。

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