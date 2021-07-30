斯里蘭卡商人後院挖到「世界最大藍寶石簇」　估值或達7.8億港元

一夕致富！先前一名寶石商人僱用工人來到自家後院掘井，沒想到這一挖下去不得了，竟讓他們碰上一塊稀有的「星彩藍寶石簇」。經測量重達510公斤，估市價更達到1億元美金，還被專家認定這大概是世界上體積最大的一塊寶石簇，令人嘖嘖稱奇。



據BBC報道，斯里蘭卡拉特納普勒（Ratnapura）一名寶石商人表示，先前僱用工人到自家後院掘井時，偶然發現一塊「星彩藍寶石簇」（star sapphire cluster）；經測量重約510公斤（250萬卡），估市價高達1億元美元。

原來，這名幸運商人是家中第3代寶石交易商，當他們發現寶石簇以後就向當局通報，隨後花了1年多來清除寶石上的泥土與雜質，最後才得以分析認證。就連寶石學家索伊薩（Gamini Zoysa）都驚呼，「從沒見過這麼大的樣本，這可能形成於4億年前」。據斯里蘭卡當局指出，這可能是世界上最大的一塊。

然而專家指出，儘管這塊寶石簇很重，但並不代表裏面所有寶石都屬於高品質的貨色。此外報道也說明，發現寶物的城市是南亞國家的寶石之都，拉特納普勒在僧伽羅語中就是「寶石之城」的意思，過去這裏就曾發現其他貴重石頭。

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