1200年歷史最大「人類糞便化石」長20厘米　科學家視如珍寶

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美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，英國科學家日前公布史上最大人類糞便。這條長達20公分寬5公分、正式名稱為「萊斯銀行糞化石」（Lloyds Bank coprolite）的化石糞便已有1200年歷史。

報道指出，該化石於1972年在英國約克地區被挖掘出，舊址後來成為當地銀行分支機構，便以銀行為名。

科學家瓊斯（Andrew Jones）博士1991年鑑定這條巨大便便時表示：「這是我見過最令人興奮的糞便，它就像皇冠上的珠寶一樣無可替代。」

糞石學家從這條大便內容物推測，這是屬於吃肉和麵包的九世紀維京人的糞便。且糞便中發現鞭蟲和寄生蟲的卵，表示維京人經常胃部不適或患有其他胃腸道疾病。

這條糞便原本展示在英國約維克北歐海盜中心（Jorvik Viking Centre）的玻璃盒中，但訪客2003年不慎將它摔成3塊，所幸已修復。

約維克北歐海盜中心2月舉辦「便便日」線上虛擬工作坊，向人們說明這條糞便的重要意義，還稱自己在家就能自行製作維京便便，「須要準備一些特殊材料，並強烈建議有成人在旁監督！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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