台灣疫情｜新增本土確診破4萬大關再多11死　新北孕婦與胎兒雙亡

台灣中央流行疫情指揮中心周六（7日）公布，全台新增46377宗新冠肺炎本土確診病例及159宗境外輸入病例，個案破4萬大關，另再多11人病亡。



新增本土病例以新北市佔最多，達16670宗，其餘有台北市9245宗，桃園市6882宗，台中市2517宗，高雄市2163宗，基隆市1910宗，台南市1352宗，宜蘭縣840宗，花蓮縣803宗，新竹縣788宗，屏東縣584宗，彰化縣517宗，新竹市457宗，雲林縣369宗，苗栗縣338宗，南投縣266宗，台東縣261宗，嘉義縣188宗，嘉義市110宗，澎湖縣74宗，連江縣22宗，金門縣21宗，相關疫情調查持續進行中。

死亡個案為7男4女，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於4月24日至5月3日，死亡日期介於4月30日至5月4日。

亞東醫院今早證實一名產婦於凌晨逝世。（ETtoday新聞雲）

在新北，一名孕婦周三（4日）確診高燒後被緊急送往亞東醫院治療，院方立刻給予沒有孕婦禁忌的抗病毒藥物、安胎藥物，詎料孕婦持續高燒、身體免疫力不足，昨日（6日）上午突然失去意識，病程變化快速，經過搶救後胎兒宣告不治，女子也於今日凌晨證實逝世。據悉，該名孕婦年僅20歲，曾接種1劑新冠疫苗，生前懷孕28周。

指揮中心統計，截至目前，全台累計314983宗確診，分別為11811宗境外輸入、303118宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計907宗死亡病例，其中892宗為本土。

另外，今年第8批採購莫德納（Moderna）疫苗125.33萬劑於下午運抵桃園國際機場，其效期至今年12月5日，待完成檢驗封緘作業後將由指揮中心統籌運用。