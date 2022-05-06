快速檢測價格比港貴5倍？台民眾排隊搶買　香港親友跨海郵遞救急

台灣疫情持續，確診數已多日超越上海。據台媒報道，當地日前掀起一場「快篩之亂」，民眾爭相搶購快篩（快速檢測試劑），針對試劑價格的爭議也層出不窮。

《香港01》記者發現，4月開始，有許多在港台人，以及居台港人的親屬，都上網分享如何從香港寄快速檢測包到台灣，有網民比較兩地檢測試劑價錢，發現香港僅台灣的1/5。不過，如此寄遞亦可能被台方徵收「申請費」新台幣2000元（約合532港元），若無法繳交文件證明是「自用」更可能遭退運。



據了解，台灣目前的快速檢測包分為自費和公費兩類，《香港01》記者向新北市藥局探詢，目前市面上「亞培」（Abbott）、韓國GenBody等廠牌自費單個價格約250到300元（新台幣．下同．約合66至79港元），而公費的則是一盒5個，要價500元，等於單個價格100元（約合26港元），但因藥局限量販售，每間藥局單日可分配到78盒公費檢測包，民眾排隊購買並不一定搶得到。台媒報道，「找找快篩試劑」的LINE聊天機器人才推出沒多久，已有超過100萬人加入好友，台灣民眾對快篩試劑需求激增亦可見一斑。

有讀者向《香港01》透露，台灣現在有部分企業要求，員工每週做一次快速檢測始得進入公司上班；然而，不只員工訂不到試劑，公司亦買不到。從4月台灣疫情數字攀升開始，網上有許多人分享如何拜託親屬從海外寄試劑到台灣。其中香港因快速測試劑種類多且價格低，加上政府和一些企業有向市民／僱員派發免費檢測包，許多居港民眾便郵遞快速檢測包予台灣親友救急。

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台抽查「快篩」 有港網民申報「檢測劑」成功寄遞

《香港01》記者亦發現，網絡上有許多人分享寄快速檢測劑回台灣的經驗。因快速檢測劑在台灣稱作「快篩試劑」，有香港網民表示，其在郵遞單上不寫「快篩」，改寫「檢測劑」、「快速檢測劑」，結果成功寄了逾100盒到台灣收件人手上，而其寄送的快速檢測劑平均價格每個僅8港元，加上運費，每個僅約10港元（約合新台幣38元）。

但亦有民眾寄送試劑被台方抽查，結果被要求申報。據台灣食藥署資料顯示，寄送試劑進入台灣，須先至該署官網「醫療器材專案核准製造或輸入專區」，依《特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法》規定，填寫申請並檢附相關文件，並按《醫療器材行政規費收費標準》繳交2000元（約合532港元）「申請費」，申請審查時間約莫30天到60天左右，且限制數量以6個月用量為限。

另外有本港居民在網上分享，其兩次寄送快速檢測劑回台給爸媽，都因申報手續繁複且需繳納申請費，只能讓在台灣的爸媽選擇拒收，將快速檢測劑全數退回香港。不過，亦有一些網民表示，能否成功寄遞其實與運氣有關，寄往台灣各地的成功機率不一樣，「寄到台中的多半無法成功送到收件者手中」。

據了解，台灣將快速檢測劑視為醫療器材，根據台灣《醫療器材管理法》第25條規定，製造、輸入醫療器材，應向中央主管機關申請查驗登記，經核准發給醫療器材許可證後始得為之，違反可處新台幣6萬至200萬元罰款。

台灣政府強調，台灣的快速檢測劑已經很便宜。（中央流行疫情指揮中心）

立委呼籲開放進口 經濟部長：便宜的都是中國製

5月5日台灣單日確診首度突破3萬，中央流行疫情指揮中心宣布12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用抗原檢測試劑檢出陽性，且經醫事人員確認即為確診，不須再經過聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測確認。但是快速檢測劑價格和數量再次成為民眾關注話題，且許多公司規定要快速檢測才能進公司，搶不到檢測劑。

4月28日台灣「快篩實名制」開賣首日，指揮中心指揮官陳時中指出，第一波目標賣出2000萬劑，代表約400萬家庭都備有快篩試劑，屆時再啟動第2波。目前台灣快速檢測劑主要有兩個品牌，其一是美國企業亞培，第二是韓國製的羅氏（Roche）。

民進黨立委高嘉瑜此前呼籲，衛福部應開放便宜、可靠的國外快速試劑。但台灣政府多次強調，台灣購買的快速檢測劑價格便宜，台灣經濟部長王美花更指，便宜的試劑「都是來自中國製的」，引發輿論熱議。

有網媒日前指台灣製造的一款快速檢測劑，在香港曾以18港元優惠價販售（原價98港元），記者在某個網上購物平台看到，單個價格約為25港元。（網購平台截圖）

港亦曾經歷快速檢測包「搶購潮」

值得一提是，香港在疫情爆發初期，快速檢測包也曾經歷「搶購潮」，價格飆升至每個150乃至200港元都有。但現時香港疫情和緩，快速檢測劑價格亦直線下滑，跌落至最低8港元以下，市面上流通的款式和數量眾多，深水埗也有4.7港元的快速檢測劑販售。

另外，有一款台灣產製的快速檢測試劑，香港亦有販售。此前有網媒指出，原價98港元的台製「Fora快速測試劑」在香港僅賣18元港幣，在台灣引發熱議。據了解，該款檢測劑製造商表示，經與各大通路商協調出降價方案，5月下旬有望能壓低價格，以新台幣180元（約合48港元）以下的價格在台販售。