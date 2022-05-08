國台辦稱願助台買快測劑　陸委會：應先悲憐封城中的苦難人民

國台辦7日表示，台灣疫情快速蔓延，每天確診超過3萬宗，快速檢測試劑嚴重短缺，台灣有關企業機構需要對接大陸相關生產企業洽商採購，大陸有關方面願提供協助。



對此，台灣陸委會當晚回應稱，衛福部已多次公開說明，快測劑的進口規定與審查多年來一貫，從馬英九政府以來就是這樣，目前政府在採購合法、品質合格、價格合理的前提下，將持續尋找合法進口來源，持續達到價穩量足的目標。

陸委會提到，台灣兩年多來歷經多次疫情起伏，均賴民眾與政府齊心，共同配合各項防疫措施，達到正常生活、穩控疫情，面對此次疫情，台灣社會已有更強韌的防疫根基，絕對可以做到「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」的防疫目標，請民眾安心。

陸委會續指，台灣近期雖面臨疫情的挑戰，但是以減災為目標，兼顧經濟與防疫，正常過生活，台灣的民眾仍可自由地上街聚餐購物旅遊，歡慶母親節，「中共想藉近日台灣快篩試劑議題大搞刺激分化，我們甚感遺憾。」

陸委會還說，政府目前已在積極調度必要防疫物資，「然中共有關部門與其藉台灣醫材緊張之際放大相關議題，其實更應該悲憐近在咫尺，被迫困在封城中的苦難人民，保障他們極度欠缺的民生物資，舒緩他們極為緊繃的精神壓力，如此方為正辦」。