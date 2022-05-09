台男潛水失蹤獲救：曾游2小時到小島睡覺　眾人誇「體力太猛」

台灣新北市43歲沈姓男子前日（7日）到東北角馬崗萊萊海域潛水失蹤，昨天在宜蘭獲救。沈男昨天游不回去，看天黑了，乾脆花了2個小時游去龜山島睡覺，今天本打算游到宜蘭上岸，半路遇到漁船載他回來，身體狀況都還很好。



新北市消防局第6大隊前日傍晚5點45分，接到與沈男同行潛水的友人報案，兩人前日上午一起到東北角，穿著防寒衣潛水，到了約定中午上岸時間，遲遲沒有看到沈男身影，他試圖找尋未發現，打向海巡署求救。

同行潛水朋友以為他遇難，結果他只是游到小島睡覺。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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消防局接獲海巡單位通報後，出動瑞芳中隊、貢寮、瑞芳、秀峰分隊14車25人前往救援，入夜還沒看到人。救難人員今早前往沈男失蹤海域，再次展開陸海空救援任務，昨日上午得知他被漁船救起送回烏石港，母親等家人趕到烏石港接人回家，感謝大家「這是最好的母親節禮物」。

據了解，43歲沈男家住台灣新北市五股區，他獲救時說，前日游了好久，游了一兩個小時還在原地，眼見不回去，所以就選擇反方向比較近，順流花了大約2個小時游去龜山島，想說那邊附近比較有漁船，當時他不知道海巡駐點就在龜山島另外一邊，要不然就直接游過去找海巡。

他說，晚上陸續有漁船經過，數度以燈號示警未被漁船人員發現，今天醒來覺得早上的水比較平，跳下海繼續游到龜山島與宜蘭海岸的中間，由於潮流關係游不動了，後來看到漁船剛好要返回，他大聲叫喚被漁民救起，將近11點船進入烏石港。

沈先生敘述這段過程講得輕鬆，面對大家誇他體力「太猛」了，卻私下說「其實，還是會有點害怕」。海巡人員幫他檢查身體及體血壓，正常無礙，也沒有失溫，補充飲水後由家人接回家。

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