台恐怖情人以偷拍照威脅已婚婦每周性交 遭判拘役50天和4月徒刑
撰文：聯合新聞網
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桃園一名邱姓男子與已婚的魏姓女同事交往，去年3月因不滿被甩，竟將先前在賓館偷拍魏女上廁所照片做成傳單發放，鬧到對方離婚丟工作，甚至要求對方再跟他發生性關係才肯罷休，結果被桃園地院依妨害秘密、恐嚇等罪分判拘役50天和4月徒刑，均得易科罰金。
判決指出，邱男利用前年2月和魏女一起上賓館機會，偷拍對方包裹浴巾上廁所，後來2人感情生變，他就將照片做成傳單，傳單上還註明「什麼都可以騙，騙酒騙錢騙感情」、「最可憐的還是妳老公，綠帽戴不完」等語。魏女前年3月收到老公和公司幹部LINE傳單照片才知被偷拍。邱男除了發送傳單，還多次傳簡訊恫嚇魏女，要求對方一個禮拜和他發生一次性關係，如果不從就要對方好看，對話內容包括「見一次打一次」、「我不會讓你好過」等語，鬧到對方不但離婚，也丟了工作。
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審理時，邱男坦承曾和魏女一起上賓館，但辯稱當時還有其他朋友造訪，矢口否認偷拍，對於恐嚇犯行則稱是一時氣話，並非真的要動手。法院調查，邱男和魏女上賓館時確有其他朋友造訪，但友人造訪之時，魏女並沒有上廁所，而且邱男也曾跟公司幹部說傳單是他找人發放，因此認定傳單照片是他拍的，加上他自承曾經說過「見一次打一次」等語，也認定有恐嚇事實。
法院審酌邱男犯後未反省自身錯誤，對於自己要求魏女跟他發生性關係才肯罷休的行為仍大言不慚，難認犯後態度良好，因此量處其刑。全案可上訴。
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