台女清潔馬桶發現「髒髒的」　問家人上廁所習慣　真相令人超崩潰

「活到現在才知道家裡馬桶有多髒！」一名女大生崩潰抱怨，某天上廁所前突然發現家中馬桶蓋髒髒的，於是拿酒精擦了一下，才驚覺怎麼兩側都沙沙髒髒的？結果不問還好，一問竟得知一個崩潰真相，讓她再也不敢在家上廁所。



原文版主日前在匿名論壇Dcard發文，提到小時候媽媽都告訴她「外面馬桶蓋（坐墊）很髒不要碰到，但家裡的很乾淨可以直接坐」，直到最近疫情升溫，某天在家上廁所時，她拿出酒精想要擦乾淨，才突然發現馬桶兩側黑黑的，「這時我靈光一閃，想到小時候有次偶然看到爸爸上廁所是用蹲的踩在馬桶上」，便衝出去問哥哥：「你們都怎麼大便的？」

（截圖：Dcard）

不問還好，一問竟得到「用！踩！的！啊！」的答案，且哥哥還一臉「你不知道嗎」的表情，讓原文版主瞬間傻爆眼，腦海中秒浮現「登愣」的音效，在心中不斷吶喊：「到底誰會知道？誰會看你們大便啦！真的無法接受我坐了20幾年的馬桶被他們踩了20幾年！」

後來原文版主追問哥哥，為什麼上廁所不好好用坐的，而是用踩的？哥哥則回答「因為看到爸爸用踩的覺得很髒不敢坐所以才用踩的」，讓她很是崩潰，直問「這是什麼惡性循環？」更崩潰地說：「活到現在才知道家裡馬桶有多髒！求自己內心陰影面積…從此以後我都會噴酒精爆擦一波。」

此貼文曝光後，許多網友也直呼傻眼，「那樣踩塑膠不會裂掉嗎？」、「家裡有女生還不怕感染喔」、「真的很X爛上坐式馬桶還用踩的人」、「這種行為根本比猴子還猴子！而且會踩上去的人也不會把自己的鞋印清理掉，根本就像是沒進化完全的人」。

另外也有不少人警告原文版主，「繼續踩遲早出事」、「馬桶沒瓷爆該感謝上蒼了」、「真的不要蹲在馬桶上欸，超級危險的！」更有人分享親人的真實案例，因為長期蹲在坐式馬桶上，某天上廁所時馬桶突然碎裂，腳踝直接被馬桶割斷，僅剩一層皮連著，最後歷經了兩次手術才終於把腳掌接回來。

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