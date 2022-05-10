台灣疫情嚴峻　單日本土個案不到兩周從1萬宗升至5萬宗

台灣疫情升温，單日新增本土病例在短短不到兩周從1萬宗升至5萬宗。

中央流行疫情指揮中心今日（10日）宣布，台灣新增50780宗新冠肺炎本土病例，創下單日新高；另新增12宗死亡、14宗重症、34宗中症。



台媒中央社報道指，新增本土病例分布為新北市16906宗、台北市10283宗、桃園市7006宗、台中市3346宗、高雄市2552宗、台南市1774宗、基隆市1734宗、宜蘭縣1279宗等。

今日新增12宗本土病例死亡個案，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。其中10宗具慢性病史、3宗無疫苗接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，日前連續兩天個案突然出現下降，當初研判為假期效應有關，造成採檢人數變少，確診個案數降低。今天新增確診個案數恢復正常，新增5萬多名確診病例，個案數約比昨天新增25%。

中央流行疫情指揮中心指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增仍在搶救中的重症個案，部分年僅20至40歲，都是因車禍外傷、昏迷、高血壓致腦內出血，住院後或住院期間檢出確診。由於個案數持續增加，有必要增開專責病房，讓各科別出現確診住院者時，隨時可安排隔離病室。