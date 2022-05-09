大女快測陽性　吳宗憲斥：疫情有必要大驚小怪？台灣怎麼了？

「綜藝天王」吳宗憲的大女兒Sandy吳姍儒昨（8）日發文證實快篩陽性，急和CEO老公王陽開去做PCR檢測，並宣布會在家好好閉關。儘管父女分開住，仍不少人去關心憲哥，對此吳宗憲表示「這個疫情有必要這麼大驚小怪？」更預測接下來台灣疫情的走向。



吳姍儒昨曬出快篩照2條線證實陽性，她說自己這陣子以來都很謹慎，每場工作前都有做快篩，沒想到一起床快篩卻呈陽性，感嘆「為了不要有任何感染機會，已經整整三天沒有出門⋯居然還是中標（鏢）。」目前她暫停所有工作，宣布接下來會在家好好閉關。

儘管吳姍儒和父親吳宗憲分開住，但因每天都有接觸，不少人也關心吳宗憲的狀態。據《自由電子報》報導，吳宗憲透露自己快篩陰性，還表示「有生病就治療就OK了，這個疫情有必要這麼大驚小怪？台灣怎麼了？」

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回顧先前捐贈快篩試劑時說的話，吳宗憲如今表示「跟現在台灣的情況有什麼兩樣？這幾十年來都一樣」，認為接下來台灣將走向與病毒共存，還驚語「財產不把它花光，以後就變成遺產！」

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