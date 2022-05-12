不滿前度另結新歡　台「恐怖情人」深夜埋伏槍擊二人

台灣新北市41歲林姓男子，因為不滿35歲高姓女友另結新歡，於5月11日深夜竟持槍至高女住處附近埋伏，一見到高女跟32歲王男出現後，朝兩人開槍射擊，隨即棄槍逃離現場，警消獲報趕抵，發現高女、王男雙雙中槍倒地，所幸送醫治療後無生命危險，三重警方目前已鎖定該名犯嫌，積極追查中。



據了解，林姓犯嫌與高女交往多年，但兩人日前分手後，林男不滿對方另結新歡，竟出言恐嚇、跟蹤，讓高女不堪其擾，甚至向法院提告並聲請保護令，希望能擺脫恐怖情人，沒想到林男仍不肯罷休。

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5月11日深夜23時許，林男持槍至三重區自強路一段附近埋伏，一見到前女友與新歡出現後醋性大發，竟持槍朝兩人連開數槍，導致高女左小腿、王男胸口雙雙中彈，林男見兩人倒地後棄槍逃離現場。

三重分局表示，鑑識人員在現場找到3枚彈殼以及1把手槍，目前已成立專案小組，將調閱監視器擴大追查犯嫌行蹤，全案依法偵辦中。

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