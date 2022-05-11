女星劉樂妍怒斥回台謠言 高喊家在大陸：台灣連我的狗都不待
撰文：聯合新聞網
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劉樂妍這幾年都待在大陸工作，之前還發生台胞證過期，銀行帳戶被終止交易，除了無法付房租，連4塊錢人民幣都付不出來。
日前有媒體報導她要回台灣，10日她怒發影片駁斥，「台灣連我的狗都不待了」。
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劉樂妍10日在微博貼出一段影片，澄清媒體報導她要回台灣的消息「呱媒，歪曲事實，編造新聞，造謠可恥！」，她指出現在自己的家在燕郊，她的狗狗也在那，因為6月時接了石家莊的商演，之後要搭順風車回家，就是要回在燕郊的家，並不是回台灣。
還透露她在台灣已經什麼都沒有了，只剩下兩間房子和她的卵子，還有一直在繳的健保，最後更強調「狗在的地方才是我家，台灣連我的狗都不待了」。
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