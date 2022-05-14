巴西發行量最大報紙刊陳時中專文　籲挺台加入WHO

巴西《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）周五（13日）以「台灣籲請全面加入世界衛生組織」為題，刊出台灣衛福部長陳時中投稿專文，稱台灣將持續與全球合作以確保台灣民眾皆可享有基本健康人權。



成立於1921年的《聖保羅頁報》為巴西乃至南美洲發行量最大的報紙，據中央社報道，巴西主流媒體的報道焦點多以歐美及區域內議題與人、事、物為主，對亞洲除中國大陸以外的事務向來著墨不深，但《聖保羅頁報》網絡版周六刊登台駐聖保羅辦事處翻譯葡萄牙語的陳時中專文，介紹台灣防疫成果。

陳時中投稿專文。（聖保羅頁報官網）

專文指出，新冠疫情爆發迄今，台灣與全球相比受到的傷害較輕，主要原因是台灣民眾與政府共同合作防疫，並展現關鍵軟硬科技實力，以及政府在相關階段所採不同政策所產生的綜效，獲致全球許多國家刮目相看。之後，文章提到台灣政府藉由在1995年建置的全民健康保險體系，厚實的科技基礎，以及政府針對疫情在不同發展階段採取的政策與提供包括口罩、疫苗與彈性應對的醫療資源等，對疫情的阻隔與治療產生關鍵性影響。

除了介紹台灣防疫成果以及訴請加入世衛，文章並再次肯定台灣在醫療、防疫與衛生等對全球的貢獻與成就，不僅有效照顧台灣民眾在工作、生活與就學的正常運作，更在經濟發展保有高於全球平均值以上的成長率，成為世人所稱羡的新台灣模式，獲得巴西民眾的關注與討論。