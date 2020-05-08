兩岸再啟WHO口水戰　聯合國2758號決議成焦點

2020年世界衛生大會（WHA）將於5月18日舉行，兩岸官方再次針對台灣參與WHA脣槍舌戰。5月7日晚間，大陸國台辦發言人馬曉光痛批，民進黨當局一再炒作參與WHA議題是出於政治圖謀，並稱聯合國1971年2758號決議，已解決中國在聯合國的代表權問題，台灣是中國的一部分。 對此，台陸委會迅速回應稱，北京說法是錯誤引用2758號決議，昧於事實，台灣絕不接受。

台灣再次進行爭取參與WHA的年度行動，今（2020）年更因中美對抗、新冠疫情獲得美國大力聲援。台外交部日前稱已有5個友邦提案籲請世衛邀請台灣以觀察員身分出席。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也喊話世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞邀請台灣參與。

陸委會駁斥北京對於2758號決議的說法，然而雙方歧異的核心在於對「中國」二字的解釋。圖為陸委會發言人邱垂正。（楊家鑫／多維新聞）

早前台外交部稱，聯合國1971年2758號決議只解決中國代表權問題，與台灣沒有關係，也沒有賦予中國在國際場合代表台灣人民的權力。對此，國台辦發言人馬曉光表示，中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，馬曉光強調，2758號決議承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。

對此，台陸委會當晚隨即反駁稱，台灣在歷史及國際法文件中，從未一日歸屬於中華人民共和國，台灣2300萬人民也從未接受中共所片面設定的「一中原則」。中華民國是主權國家，中共當局一再錯誤引用2758號決議等，排除及孤立台灣參與國際社會。北京的片面說法，昧於事實，台灣絕不接受。