台灣增6.1萬宗本土29人病逝　確診者同住家人打3針疫苗免居家隔離

台灣今日（16日）新增61697宗本地個案，再多29人病亡，其中一名死者為20多歲男性，有神經肌肉系統疾病，未有接種新冠疫苗。



台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，確診個案中新增126宗中症、22宗重症，另新增57宗境外移入病例。

12個縣市新增的本土個案數破千，其中新北市最多有19898宗，其次為台北市9274宗，桃園市8635宗，台中市4357宗，高雄市4191宗，台南市2612宗，基隆市1756宗，宜蘭縣1646宗，新竹縣1635宗，彰化縣1411宗，屏東縣1092宗，苗栗縣1014宗。

台灣新增的29宗死亡個案，只有一人沒有慢性病史，16人未接種疫苗。最年長為100多歲女性，染疫出現呼吸衰竭；最年輕為20多歲男性，有神經肌肉系統疾病，長期使用呼吸器，未接種疫苗，病程約一週，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

台灣再放寬確診者同住家人居家隔離規定，已接種3劑新冠疫苗者，明天 （17日）起從「3+4」（3天居家隔離期滿後，再4天自主防疫），改為「0+7」（免除居家隔離，改為7天自主防疫）。若市民在自主防疫期間需要外出，必須有2天內快篩陰性證明。

台灣教育部公布最新統計，截至昨日（15日）下午3時，全台各級學校累計81948名學生染疫。以教育階段區分，大專17966宗、高中12990宗、國中8823宗、國小27661宗、幼兒園14508宗。全台共316間學校暫停面授課堂，1816間學校採取「部分班級」暫停面授課堂，停課學校涵蓋22個縣市。