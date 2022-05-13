台灣疫情｜市民瘋搶清冠一號　中醫稱多人用後腹瀉：未染疫勿服

台灣疫情嚴峻，市民搶買台灣清冠一號，但也造成藥品大缺貨，中醫師就提醒，此藥不是保健處方，沒有染疫者不該吃，對一般人來說太寒，也有不少人使用後出現腹瀉情況，如果沒有染疫，執意要服用，不但過度刺激腸胃，也可能影響免疫系統，增加肝腎功能代謝。



台灣中醫藥教育學會理事長黃建榮指出，清冠一號是在Alpha變異株時期開發的藥方，但現在以Omicron株為主，症狀不全相同，清冠一號不一定是首選，且也許多人服用清冠一號後發生腹瀉，建議還是得依個人體質來調整藥方。

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另外，針對清冠瘋搶潮，黃建榮也說，清冠一號不是保健方，沒染疫者去服用是不正確的，清冠一號是藥，對一般人來說太寒，堅持服用不但影響免疫系統，也會過度刺激腸胃；且雖藥物是天然草本，但仍會多少增加肝、腎臟負擔，強調未染者不宜用此藥來增佳抵抗力。

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