民進黨眼中的網紅與被洗腦的港澳高中生

在新冠病毒肆虐下，全球日常往來無不受到影響，各地政府「內憂外患」的警報不斷。然而，對於本土疫情持續攀高且高峰未至的台灣政府而言，其「內憂外患」的大敵既包含了抵禦新冠病毒入侵，也包含了後天人為對於「紅色政權」勢力內外壓境的恐懼。

質言之，兩岸除了在國防與外交等傳統對抗領域持續進行零和鬥爭外，民進黨政府近年對於中共對台認知戰的預防，亦可謂「料敵從寬，禦敵從嚴」。從官方近期主動釋放中共着意培訓台灣網紅對台統戰消息，到開放港澳高中生赴台就讀會否引發「國安問題」的討論，總總圍繞在慎防被洗腦、去統戰，乃至喊話要對台灣自由民主有信心的答辯，皆可以看到台灣在民進黨政府無限放大認知戰範圍下，反滲透意識已經反到草木皆兵，具體到網紅製播節目與高中生就學的問題，都可以納入防微杜漸的一環。

台灣國安單位在2021年2月指出，中國大陸調整對台認知作戰，轉而擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動，並積極運用新媒體作為宣傳管道。圖為2020年9月，廈門舉辦的「兩岸青年網紅主播大賽」。（圖源：海峽衛視）

網紅「紅」了 民進黨的臉「綠」了

台灣立法院外交及國防委員會5月16日邀請台國安局長陳明通、外交部次長田中光等人以「印太最新情勢發展與未來動向」為題提出專案報告，並備質詢。針對坊間媒體報道，由中國大陸官方主導的「兩岸青年發展論壇」5月4日在杭州舉辦，包括「台灣表妹」李喬昕、YouTuber「寒國人」張紹群等多名台灣網紅均受邀參加，席間分享經營自媒體經驗，並且鼓勵台灣青年前往中國大陸發展等，是為北京持續加大對台灣青年統戰工作力度的具體表現。

網紅「台灣表妹」李喬昕因為在抖音上拍影片大讚大陸防疫成功，一句「此生不悔入華夏」讓她瞬間走紅，已經將近2年沒有回台的她，2022年3月13日突然上傳淚崩影片，哭訴因為家裏發生急事，她必須要回台灣一趟。（抖音@台灣表妹）

對此，陳明通直接定調，稱「這是對岸操作的認知作戰，國安局都有密切關注」，並舉稍早之前烏克蘭境內台灣人安全爭議與2018年關西機場事件，揭露前者的實情是「（那）人根本沒有在烏克蘭，還大聲嚷嚷什麼中共派飛機、把台灣人載回去，還講一些配合他們統戰的話」，並控訴後者是由中共培植且人在深圳的網紅「遠距炮製」而成。

隨後，陳明通面對台灣媒體追問，中共培訓的台灣網紅赴大陸論壇發表意見、拍攝影片，是否存在國安疑慮？陳明通遂稱「確實是有這些現象」，會由相關主管部門處理。

陳明通（中）過去表示，台灣當然尋求兩岸避戰，但重點是北京要改變自己的想法，北京若改變想法，願意不限制政治框架和台灣談，那就能避免戰爭。（資料照片）

歡迎被洗腦的港澳生赴台「再教育」

無獨有偶，同樣是以「是否存在國安疑慮」為問句，陳明通也在同一場備詢場合，針對民進黨立委提問放寬港澳生以就學名義赴台就讀高中職有無國安風險時，反向宣揚應該要對台灣的自由民主有信心，因為「誰教育誰很清楚」。

相關質詢的背景是台灣教育部今年4月公告修正《香港澳門居民來台就學辦法》，旨在放寬港澳生以就學名義赴台灣就讀高中職。此修正引來民進黨立委林靜儀關切，稱「港澳情勢今非昔比，中國（大陸）在香港推動《國安法》，要求全港中小學懸掛五星旗、讚揚共產黨以及民族主義歷史的洗腦課程」，憂心影響港澳高中生思想，並舉過去共諜案的犯嫌即是大學生為例，認為開放港澳學生赴台就讀高中，存在國安疑慮。

然而，有別於先前「默認」台灣網紅登「陸」有統戰之慮的立場，陳明通在開放港澳生赴台就學的問題上，畫風一轉，自信昂然，信誓旦旦答稱「他有很多陸生，陸生來到台灣後思想就開放了，這時誰在教育誰就很清楚了，所以中國（大陸）有一陣子停止學生來台，就是擔憂中國學生來台以後想法會不一樣」，並強調台灣要對自由民主有信心，「因為自由民主是基於人性，中國學生來到了台灣後，就會看到『人的生活』要怎麼過，因此台灣要對制度有自信心，且這些人來台接受自由民主教育，他們就會反思，反思後就有機會重新再社會化，但國安單位會負起查核責任」。

台灣陸委會副主委邱垂正曾表示，香港體現自由民主的公平選制被摧毀殆盡，相信台灣人民會記取香港教訓，對大陸統戰更有警覺。（民進黨）

一個國安局長 兩種認知作戰

綜觀陳明通應詢台灣網紅赴陸製播影片與港澳高中生赴台就學議題的答辯，不論他個人有沒有認知，其回應大陸對台認知戰，紮紮實實表現出「一個國安局長，兩套認知作戰標準」的矛盾景況。

環顧台灣輿論先前已經開始爭辯社交APP「小紅書」、「抖音（Tik Tok）」等「陸制軟件」影響台灣青少年認知，如今民進黨政府順流而下，暗示將糾舉逆反中主流、甚至赴陸高談闊論的網紅群體，只是「剛好而已」。在這一套語境中，舉凡小紅書、抖音，乃至網紅的「親中」言論，都可以是污染純潔台灣的禍源。台灣社會對於這類來自中國大陸軟實力的「流行」，必須懷抱戒慎恐懼、堅壁清野的疑心，才能防範於未然。

反觀陳明通在港澳高中生赴台就學的回應，口徑搖身一變得令人不可思議，意在標舉自由且民主的台灣社會具有富強的包容性與抵抗力，民主制度的威能無須害怕被北京洗腦教育的港澳學生，更何況那些還只是年少懵懂的高中生，等着赴台迎接再社會化、再教育罷了。

2021年10月26日，蔡英文接受CNN專訪；10月28日專訪內容播出，蔡英文表示台灣是必須捍衛的民主「燈塔」，以彰顯全球對民主價值的信任。（台總統府供圖）

兩相對照，陳明通的「厚此薄彼」，其實是他對台灣民主自由制度的不夠自信，以及對於再社會化的主客體充滿了攻守對抗的意識——如果台灣社會當如所言，應對台灣的自由民主深具信心，豈有所謂「抓小放大」的差別？難道是抱定欺負港澳高中生小孩子不懂事？這般的自信又如何稱作自信？其次，陳明通一方面誇誇其談港澳生赴台接受「再社會化」，另一方面實則抗拒也憂慮開放的台灣社會會被各式紅色軟實力「再社會化」；因此，偏糾台灣網紅更多的是象徵意義，在於殺雞儆猴，而非那些網紅到底事涉了多少統戰成份，為的是杜絕台灣成為「再社會化」受體的一絲可能，阻敵於千里之外。

是以，還是回到陳明通那句「誰教育誰很清楚」，民進黨政府期望的不只是全面阻隔來自中國大陸的影響力滲透，因為台灣的自由民主實則不如其揚言的自信不摧；民進黨政府要的是確保自己得對台灣社會進行反覆反共再教育的主導權——這是民進黨為自己與中共兩造設定出的競爭意識，其自我被害的結果，終於今日哪怕不合時宜也只能繼續走下去。