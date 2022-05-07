民進黨「撐香港」修法急喊停　「香港牌」映照出「台灣牌」命運

台灣政府原擬於5月1日公告放寬港澳白領專業人士在台申請定居資格，為解決港人赴台工作只能居留、無法定居問題，修改《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，規劃連續居留台灣五年，每年居住183天以上，且最近一年每月收入達官方公告的基本工資兩倍（約為新台幣50,500元），便可申請定居。然由於有台灣民眾認為「放太寬」，民進黨立委亦表不妥，該案在正式上路前政策急轉彎，宣佈暫緩實施。



這項被認為台灣政府實際「撐香港」的方案，據了解經官方相關單位研議超過一年，並經行政院會通過。如今急踩煞車，台內政部長徐國勇表示「政策沒有停」，但要「取得共識後會往前走」。

誰踩下修法煞車？

值得一提的是，今（2022）年2月馬英九和立委李貴敏、吳怡玎等國民黨籍政治人物，陸續收到署名「何歡喜團隊」的恐嚇信件，封面貼有香港郵票與郵戳，內容強調：「警告！國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣！逆我者死、光復香港、時代革命。」當時李貴敏「傻眼」指出，別把執政黨無能推給在野黨。

馬英九辦公室曾於2月9日收到恐嚇信，內容寫道「勿阻香港手足前往台灣！逆我者死」，並附有兩張香港冥紙。（Facebook／馬英九）

現在看來，李貴敏之言並非無的放矢。此次放寬港澳專業人士申請在台定居修法「遇阻」，最大阻力確實來自於執政的民進黨。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬指其「最大疑慮」，在於「擔心中國利用這種方式混入有國安疑慮者」。其他民進黨立委亦口徑一致，邱志偉認為「中國近年已完全控制港澳，此舉恐將成為中國滲透管道」；賴瑞隆則稱，「若中國透過港人進行政治滲透，進入台灣社會、取得台灣身分，透過台灣的自由民主進行政治工作，形成『裏應外合』」。

也就是說，「政治忠誠」與「國安疑慮」成為民進黨政治人物對「撐香港」對象最大的不信任所在。民進黨立委林靜儀4月28日在台立法院質詢表示，台灣應有政策安置「認同台灣」的香港移民，甚至質疑台灣是否需要這些人才，建議新制度應有更好配套，不要倉促上路。

該說法引來一向力挺香港「反修例」人士的中研院學者吳介民批評，指「台灣跟香港人一起努力」是這樣在施作的嗎？立委應更謹言慎行、多做功課。結果吳介民Facebook反而遭到留言「出征」，有人認為「要求政府開小門放香港統派來台灣投票，最後只是害死台灣」、「不知道吳老師是要拿自己的身家來擔保這些港人，還是認為自己的保證絕對不會出差錯」，也有人說「台灣是欠香港什麼？」

「撐港」反其道而行

回顧香港「反修例」運動爆發，迄至「港版國安法」出台，包括蔡英文在內民進黨政府上下官員一再表態「撐香港」與「撐港人」決心，屢屢成為台灣大小選題的話題，不只是總統大選，前高雄市長韓國瑜與高雄市議員黃捷的罷免案，「撐香港」也都變成正反雙方交鋒的戰場。為了對此做出交代，民進黨政府在2020年6月公布「香港人道援助關懷行動專案」，並掛牌成立「台港服務交流辦公室」推動執行。

2020年7月1日，台陸委會成立「台港服務交流辦公室」，宣示在兼顧國安前提下，依據既有法規與公私協力方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜。（Facebook／陸委會）

至於實際執行的成效，儘管陸委會未曾透露以「人道援助」事由來台居留的港人人數，但此前有媒體揭露大約有超過130人。然而，問題在於這130位左右以專案來台的港人，至今兩年時間並未取得台移民署身分代碼為HF177的政治庇護居留，依然是工作居留或就學居留的身分，從而難以取得申請台灣身分證之資格。

除此之外，民進黨政府「撐香港」卻「反其道而行」的做法，還能從港人申請居留與取得定居資格人數窺知一二。據台灣移民署公布的統計數字，2018年與2019年每年申請赴台居留的港人約四五千人，而2020年與2021年申請數字便突破了萬人大關。可是相較於逐年增長的香港赴台居留人數，2018年至2021年間順利取得在台定居資格的港人卻維持在1,000至1,500人上下。前後兩者數字落差之大，連台灣香港協會理事長桑普也曾對台媒推斷，台灣政府對來台港人取得定居資格是有配額限制的，「如果有隱形的配額限制，就講出來嘛！」

不只如此，台灣媒體亦曾揭露，總統大選過後的2020年3月與8月，官方多次悄然修改投資移民規則，修窄港人投資移民台灣之門。

「香港牌」看到「台灣牌」命運

民進黨政府選前「撐香港」、選後「中共同路人」的各種花式「吃豆腐」，越來越令人看破手腳。猶記得「反修例」運動最為激烈的時期，民進黨立委為了聲援「爆眼少女」，在網路發起串連行動，紛紛上傳以手遮右眼的照片。一直到《時代革命》紀錄片奪下金馬獎最佳紀錄片，在台上映後，民進黨政治人物熱烈響應在各地包場放映。觀影過後，蔡英文稱「民主自由是我們堅守的價值」，賴清德說「台灣更有責任守護主權」，蘇貞昌籲「珍惜台灣民主」，游錫堃指「團結護台灣」，立委張廖萬堅哽咽「香港加油」、林靜儀熱切期盼「香港能夠跟台灣一樣創建自己的國家、擁有自己的自由」，無不感動正義凜然、感動萬分。

不過民進黨政治人物的「感性」，一旦遇到「國安疑慮」時便瞬間恢復「理性」，態度可謂判若兩人，主張對申請定居之港人進行嚴格的「國安審查」。包括出生於中國大陸，或者是曾經任職於香港政府者，都有極高概率被拒於門外。因此，出生於湖北武漢的梁天琦，或者是曾任香港公立機構員工的港人，若是申請在台定居，相當有可能鎩羽而歸。

一句在台灣遍地開花的「撐香港」政治口號，令無數香港抗爭人士寄予厚望，以為是條安全的退路，殊不知卻是退無可退。民進黨政府既想坐擁「撐港」美名，卻又不願承擔代價，如同台媒《聯合報》刊出評論所言，修法未果「極有可能是一出預先經練過的『雙簧』」。

與當前喊得震天價響的「聲援烏克蘭」如出一轍，民進黨副秘書長脱口而出「我們都是烏克蘭人」，實質上都是不斷深化敵我意識的「大內宣」。當真正面臨港人要求兑現承諾時，「抗中保台」的「台獨」魔咒自然發揮效力，連民進黨政治人物都難逃其外，流露出「我們看、不過去」的「井水不犯河水」真實心態。

蔡英文政府搭上美國抗中的列車，跟着大肆操作「香港牌」，最後美台毫無例外擺出口惠實不至的「類撐港」姿態。抗爭港人在台陷入無路可走的境地，同時卻也悲哀地映照出台灣的地緣寫照，義無反顧地深信「台美友好」，最終恐怕只會令自身更加擺脱不了美國「台灣牌」棋子與棄子一體兩面的命運。