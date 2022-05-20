告蔡英文、陳時中失職犯殺人等罪　台前官員：證據太多，就看檢方

台灣前衛生署長楊志良等人周五（20日）在律師陪同下，前往台北地檢署按鈴告發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中防疫失職導致人民傷亡，觸犯殺人、廢馳職務釀災、貪污罪。他們稱，只要檢察官有心查處，會有太多不利於蔡英文等人的證據等著去查，「只看台北地檢署願不願意、敢不敢偵辦而已」。



楊志良等人指控，蔡英文、蘇貞昌、陳時中身為防疫負責人，卻毫無提前部署防疫，不能為民眾準備疫苗、藥物、快篩劑等物資，致過千人染疫死亡，涉犯殺人及廢弛職務釀災罪，疫苗採購黑箱則犯貪污罪。據告發狀稱，今年2、3月至今，台灣疫情未歇，身為政策負責人，蔡英文等人卻輕忽民眾性命，若非基層醫護持續努力，死亡、受重傷人數絶不止於此。

台灣前衛生署長楊志良等人在律師陪同下，前往台北地檢署按鈴告發蔡英文等人。（聯合報）

楊志良等人又指，蔡英文、蘇昌貞、陳時中雖編列8400億元（約2224.6億港元）預算，但弊端叢生、官商勾結、炒作股票，明顯圖利高端、褔又達公司；「三倍振興券」發放後，人民相對繳交的200億元（約53億港元）亦下落不明，導致在野黨無從監督政府。他們強調，只要檢察官願意偵辦本案，就有太多證據，可以藉由搜索、扣押得到真相，並認為檢方應傳喚前副總統陳建仁、立委高金素梅、高嘉瑜等人出庭當證人。

告發狀稱，若因案情需要，楊志良將透過律師聲請傳喚相關證人協助偵辦，反之，若檢察官怠於偵辦、急於簽結，2年後就犯刑事枉法不追訴罪。陪同的律師張靜則表示，雖然蔡英文的現任總統身分受憲法刑事豁免權保護，但不會影響檢方偵查，更不會影響蔡任期屆滿後被依法追究刑責。