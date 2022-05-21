大連常態化核酸新招引關注　周二檢男性周四檢女性好處是什麼？

為堅持「動態清零」總方針，內地多地已於日前展開常態化核酸檢測。其中，遼寧大連「周二檢測男性、周四檢測女性、周六均可檢測」的方案引發不少關注，當局對此表示，有關做法更利於早發現，亦可提高檢測的敏感性。



大連市衛健委表示，Omicron變異株平均2天至3天就可形成一代傳播，因此安排不同人群分別在每周二、四、六檢測，更有利於從時間分布上排查風險，做到早發現。同時，考慮家庭聚集形成社區傳播是重要的風險，把同一家庭成員分布在不同時間檢測，更有利於在家庭健康單元中及早發現潛在風險、有利於多點觸發機制發揮作用，提高檢測敏感性、時效性。

大連市衛健委又指，分開檢測對同一家庭相當於每周進行兩次監測，實現在最經濟、最便捷的前提下最大限度發揮風險預警作用。周六是針對平時沒有時間的所有人進行採樣，而且服務時間相對延長，滿足沒有及時檢測人員的檢測需求，解決市民朋友在工作日不方便檢測問題。

據《法治日報》報道，大連的做法還獲得市民的支持。本周二（17日），在現場進行核酸檢測的高先生指，「今天排隊的都是清一色的男性，第一次遇到，感覺很新奇」。本周四（19日），在現場進行核酸檢測的付女士說，「大連市的新做法，一來減少人力投入，『大白』們不用那麼辛苦，二來減少疫情防控投入，一舉兩得。」