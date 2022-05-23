拜登印太經濟架構未納入台灣　台前外交官：對美外交失衡失智失格

拜登（Joe Biden）展開亞洲之行，宣佈啟動「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）。台灣原先對於加入該架構抱有高度期待，不過白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）卻於5月22日證實，台灣未被納入印太經濟架構，但他也強調美國正在尋求深化與台灣經濟夥伴關係。台外交部回應，對此感到遺憾。台灣卸任資深外交官趙麟則質疑台外交部門，對美外交存在失衡、失智、失格等問題。



台灣民眾黨5月23日上午舉行「印太經濟架構未納入台灣，民進黨大內宣戳破牛皮」記者會，由該黨國際事務委員會主委、前駐斯威士蘭（台譯「史瓦帝尼」）大使趙麟主講，對於台灣未能被納入印太經濟架構，提出其看法和立場。

趙麟首先表達態度，指從全世界國際事務普遍的理論和實踐來看，任何一個國家的國防外交政策都是跨黨派一致的，沒有黨派之間的門户之見，因此他以忠實盡責的在野黨立場，以及春秋責備賢者的善意出發點，對於此台灣重大外交事件與台美關係發展提出幾點疑問。

回顧美國印太戰略發展脈絡，趙麟指出美國從特朗普（Donald Trump）時代開始創建印太戰略，當時是為了擺脱《跨太平洋夥伴協定》（TPP）的限制，從而創造了「Indo-Pacific Strategy」的構想。直到今天，美國就此方向陸陸續續在執行面推出各種說法和做法，包括拜登政府在今（2022）年2月發表任內首份《印太戰略報告》，2021年10月在東亞峰會（East Asia Summit）首提「印太經濟架構」。

美國白宮國安顧問沙利文5月22日表示，台灣未被納入印太經濟架構，但他強調美國正在尋求深化與台灣的經濟夥伴關係。他也重申美方期望台海和平，不樂見片面改變現狀。（AP）

趙麟表示，台灣在美國「印太」名稱的構想之下，不論在特朗普或拜登時期，都可說是全世界前三名最快速且積極響應的。特朗普提出印太戰略構想之初，台灣外交部即在亞太司增設印太科，大張旗鼓舉行記者會高調發布訊息。不過就他所知，連在美國印太架構扮演主要角色的日本，外務省也並沒有類似單位的成立。

當拜登首提印太經濟架構之後，台灣方面很快就公開呼籲，希望能夠加進去該架構的安排，說明台灣對此一向相當積極。如今得到未被納入的結果，趙麟認為，近來美國國會通過很多「挺台」法案，台灣也有立法委員去拜會美國在台協會（AIT）處長，表達台灣在供應鏈上具備很好的資格能參與進印太經濟架構，可是「言者諄諄，聽者藐藐」，到現在一直沒有獲得相應的結果。

趙麟接着向台灣外交部門發出三大提問。首先，台灣這幾年積極呼應、附和美國印太戰略，一路走來的說法和做法是不是要先謀定而後動？現在看來顯得過於倉促且一廂情願。

其次，趙麟引述美聯社報道，指出拜登政府未將台灣納入印太經濟架構，主要考量點是擔心中國大陸不高興。趙麟提問，美國國會有法案呼籲台灣加入，也希望美國政府協助台灣加入世界衛生大會（WHA），但美國行政部門對於國會強而有力的決議案置若罔聞。台灣外交當局是否有跟美國行政部門展門溝通工作？美國行政當局是忽略或是故意忽視美國國會決議案？

再者，趙麟表示如果美聯社報道屬實的話，拜登政府是怕得罪中國，可是美國國務院網站前不久的說明（（Fact Sheet），才白紙黑字把「台灣是中國一部分」的文字去除掉了。不管怎麼解釋，美國為了台灣的利益，卻顧忌到中國的反應，目前的做法是不是跟國務院網站說明自相矛盾？

趙麟說，美國政策已經決定了，這是很令人遺憾的事情。然而，他也質疑，台灣外交當局目前對美的決策和做法，第一是「失衡」，第二是「失智」，第三則是「失格」，應該對此結局提出說明。

主持記者會的台灣民眾黨秘書長謝立功則補充，對於台灣被印太經濟架構排除在外，感到非常錯愕。台灣非常重視與美國關係，也維持良好互動，台灣在此架構下是有優勢的。最後得到這個結果，蔡英文政府相關部門是否有確實做好評估，究竟是台灣期待錯誤造成期待落空，還是根本就沒有加入的可能？

謝立功也說，過去六年民進黨政府一再宣示台灣可以走出去，可是從《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）到《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）再到印太經濟架構始終沒有如願。大家都很清楚台灣的外交處境，但政府應該務實解決問題，把真相告訴台灣人民，特別是蔡英文若是有全盤掌握資訊，卻又給人民想像空間，「人民是會失望的，蔡英文也會失去民心」。包括近期美國暫緩或建議更換台灣軍購項目在內，都與對美外交有關，蔡英文應該以誠實之心、對人民負責。