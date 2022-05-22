美國安顧問沙利文證實　台灣未被納入「印太經濟框架」

美國總統拜登（Joe Biden）料在5月23日訪問日本期間公布參與「印太經濟框架」（IPEF）的國家名單。惟白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）已證實架構沒納入台灣。



沙利文22日與拜登一同乘搭空軍一號前往日本時稱，台灣不會參加「印太經濟架構」啟動儀式。

他稱：「我們尋求加深與台灣的經濟夥伴關係，包括在高科技議題方面，如半導體和供應鏈等，」他補充說：「但我們首先在雙邊基礎上追求做到這一點，同時我們通過框架與一系列其他國家合作」。

沙利文此言終結幾個月來關於台灣可能加入IPEF的猜測，這是拜登2021年提出的一項旨在增強美國在印度-太平洋地區經濟參與的倡議。

IPEF是貿易協定，讓美國與亞洲重要經濟體在眾多議題上有更緊密的合作，包括貿易、清潔能源、去碳化及基礎設施、供應鏈強韌化，還有課稅與反腐敗。